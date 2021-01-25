德國聯邦議會周一舉行聽證會，討論是否應因頒佈港版國安法及相應違反人權行為而制裁中國。因疫情關係，原本公開的聽證會改為閉門進行並網上直播，聯邦議會聯署委員會、聯署發起人及政府官員等，就德國聯邦政府應否於國際法院控告中國違反國際法、對中國違反國際法及侵犯人權人士實施制裁等多項議題展開討論。

特約記者鄭匡翹德國報道

聽證會就多個議題展開討論，聽證會發起人之一的港人鄺頌晴在會中指出，香港現正進入準警察國家（a quasi-police state）及大規模監控狀態，希望德國可以回應早前歐洲議會通過的決議案，就人權問題對中國相關人士作出制裁。

歐洲議會剛於本月21日，以壓倒性票數通過決議，要求香港政府立即無條件釋放2021年前兩個星期在香港被捕的民主派代表和活動人士，以及所有之前被港警以「港版國安法」中企圖顛覆國家政權罪拘捕的人，當中包括黃之鋒、林朗彥、周庭等人。同時，歐洲議會亦呼籲歐盟制裁包括林鄭月娥等中港官員。但歐盟及德國政府，仍未就相關決議作出明確回應。

建議推行救生艇計劃

在聽證會上，鄺頌晴向與會的德國議員及官員講述香港的最新狀況，指出歐盟與中國簽訂的貿易協議，將損害歐盟在人權問題的可信度，希望歐盟能取消與中國的貿易協議。這說法與早前歐洲議會的決議案口徑一致。歐洲議會當時稱「歐盟急於跟中國簽署協議，卻不對正在中國多地發生的嚴重侵犯人權行為採取具體行動，這樣有可能損害歐盟作為全球人權行動者的信譽。」由於中歐貿易協議須由歐洲議會表決通過，相信在表決時將面對一定阻礙。

在今次聽證會上，代表德國政府的德國外交部亞太司主管席格孟特（Petra Sigmund）就指，德國一直有關注香港的人權狀況，亦會就相關議題進行討論，但由於制裁有機會涉及歐盟層面，這需要與歐盟其他國家進行協商。

除了制裁問題，今次聽證會亦有討論德國如何接收更多被迫害的香港人。聯署發起人鄺頌晴及德國青年穆達偉（David Missal）提出多項建議，讓香港人可以更容易到德國定居、升學或就業。這項「救生艇」計劃的建議包括容許港人未持有有效居留簽證時入境並在德國居留、延長當地香港畢業生的尋找工作簽證至24個月等，讓港人在德國有更大工作機會，不需被迫回到香港或在德國申請難民資格。

德國政府未有在聽證會中提出具體承諾，但就稱會與歐盟各國繼續討論，希望盡快能在歐盟層面通過制裁法案。鄺頌晴在會後接受訪問時稱今年是德國的大選年，認為今次聽證會只是開始，未來她會在德國繼續進行遊說工作，希望藉德國政府換屆的機會，讓中國議題在德國得到更多討論。而聽證會另一發起人穆達偉就認為，當北京政府在香港進行大規模鎮壓時，德國政府及歐盟基本上無所作為，更與中國簽訂貿易協議，「這基本上是告訴北京，它對香港做的事是可以接受的，這難怪中國在簽訂中歐貿易協議的七天後，就搜捕了五十多名香港的民主派人士。」他認為，聽證會及其後續工作，一定程度上對德國政府造成壓力，需要就制裁及取消中歐貿易協議議題上，作出具體的行動。

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