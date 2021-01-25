（北美通訊）加州衞生局周一解除全州居家避疫令，回復到以顏色等級分辨地區疫情嚴重性。其中，疫情嚴重的南加州﹑聖荷昆谷（San Joaquin Valley）及灣區（Bay Area）的居家避疫，皆有機會放寬，允許餐館經營戶外堂食，但非必要行業仍然不能營業。

目前，這三個地區深切治療部的病床空置率，仍然在15%以下，但加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，預計未來一個月的床位空置率將上升至18.9％至33％，因此把全州居家避疫令解除。目前，加州仍有54個縣處於最嚴重的紫色級別，只有三個縣是疫情較輕的紅色及一個縣是橙色，當局將會周二更新各區的顏色級別。

在最嚴重的紫色級別，餐廳也可以開放室外用餐，髮廊、美甲店等個人護理行業，能夠在室內營運，部份運動比賽回復正常。根據1月24日數字，加州單日新增個案超過兩萬宗，其中洛杉磯縣佔超過8,200宗。

即使州政府解除居家避疫令，各縣政府仍然有權決定，是否實施高於州政府標準的防疫措施。洛杉磯縣表示，會跟隨州政府指引，開放室外用餐區，髮廊、美甲店等個人護理行業室內營運，回到去年11月底未實施居家避疫令之前的措施。

洛杉磯縣衞生局長費雷爾（Barbara Ferrer）表示，周五開始，餐廳可以開放室外用餐，但桌與桌之間需保持距離，人數也要設限，非必要商戶晚上10時後的宵禁會解除。她提醒，雖然放寬限制，但民眾不應該鬆懈，仍然未能回到正常生活。

大部份戶外活動將重新開放，例如動物園﹑汽車電影院等，髮廊、美甲店等雖然可在室內進行，但人數只可為原有設計的25％；民眾也可以私人聚會，但最多三個家庭參與，上限為15人。室內商場可以重開，容納上限人數的25％，酒店也可以開放接待遊客。另一方面，設獨立衞生部門的帕薩迪納市（Pasadena）表示，餐廳周一可重新開放室外用餐區。

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