蘋果警告iPhone和MagSafe無線充電器含有的磁鐵和無線電裝置會釋放電磁波，「或會干擾」醫療儀器，包括心臟起搏器和心臟電擊器，建議把手機或充電器放於安全距離，即至少15厘米。

蘋果上周六在支援頁面發通告更新安全資訊，警告iPhone 12的四款型號和MagSafe都內含磁鐵，而iPhone 12的磁鐵含量較過往的型號更高，但指對醫療儀器的干擾不比舊型號多。蘋果又指醫療儀器或含有感應器，對靠近的磁鐵或無線電裝置會作出反應，建議把iPhone和MagSafe遠離醫療儀器至少15厘米，如進行無線充電則應保持至少38厘米距離。

蘋果去年秋季推出iPhone 12，並宣佈MagSafe回歸。蘋果未有回應為何現時才更新安全指引。不過學術期刊《心律》本月稍早發表報告指，iPhone 12和MagSafe的磁力可干擾心臟起搏器。

蘋果另外亦提醒磁鐵裝置亦可損壞信用卡和護照等的磁帶和射頻識別（RFID）晶片，提醒兩者亦應保持距離，尤其無線充電時。

美國有線新聞網絡

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