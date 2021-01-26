美國總統拜登上任後，推動加快武漢肺炎疫苗接種，周一表示有意把疫苗接種速度提高至每天150萬劑，並期望在夏季「邁向群體免疫」。獲拜登政府重用的國家過敏與傳染病研究所（NIAID）主管福西（Anthony Fauci）則稱，美國抗疫期間的最大教訓，是國家分歧和政治化，又稱美國各州各自為政，使病毒有機可乘。

上周稱「無事可做」惹批評 如今改口

拜登此前建議在上任首100天，注射1億劑武肺疫苗，相當於每天100萬劑。拜登表示部分藥廠已承諾進一步加快生產疫苗，相信美國約3周後便可每天注射100萬劑疫苗，且希望在未來數周，把數量增至每天150萬劑。

拜登形容對目前疫苗接種狀況感覺良好，稱所有有意接種疫苗的人均可望在春季獲得接種，有信心夏季可「邁向群體免疫」，從而放寬防疫措施，但承認相關的後勤挑戰是前所未有，關鍵將是疫苗、注射工具及人手供應是否充足。

拜登上周曾表示未來數月對疫情「沒有事可做」，又承認需一段長時間解決疫情，相信到了秋季仍要繼續抗疫。這說法有別於他上任之前，曾經揚言自己有抗疫計劃而時任總統特朗普則沒有，一度惹來廣泛批評。

福西斥抗疫政治化 被揭是聯邦最高薪公務員

福西周一出席世界經濟論壇網上對話會「達沃斯議程」（Davos Agenda），表示國家撕裂和政治化，使公共衞生危機變得更棘手，他以戴口罩一事為例，戴不戴口罩都成為一種政治符號，警告一旦公共衞生議題被加上政治色彩，將影響當局應對，是他近日第二次談及相同論點。福西批評美國聯邦政府沒有妥善協調各州抗疫，又稱世衞等國際組織非常重要，促請各國合作和團結，確保全球公共衞生。

美國聯邦政府近日披露2019年薪酬數據，顯示福西是聯邦最高薪公務員，2019年年薪逾41.7萬美元（約323萬港元），比總統及副總統的薪酬都要高，估計他在2010至2019年間已合共獲得360萬美元（約2,790萬港元）薪酬。

福西自2014年起加薪至目前的逾41.7萬美元。《福布斯》報道，他去年接受訪問時，被問到會否向疫苗投資百萬美元，他當時回應自言無錢，只得一份政府薪酬，但未提及其政府薪酬超過40萬美元。

在聯邦公務員當中，衞生官員都是較高薪酬的一群，高於政治官員，估計是當局為了跟私人市場競爭，因此向衞生官員提供較高薪資。

美國霍士新聞／美國《福布斯》／英國《每日郵報》

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