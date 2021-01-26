美國明尼蘇達州衞生部屬下實驗室周一證實，美國出現首宗巴西變種武肺病毒株病例。

明尼阿波利斯聖保羅醫院一名曾到巴西的病人1月初發病，傳染病專家在該名病人身上發現「P.1」變種毒株。不過，暫時無迹象病毒在明州傳播。

日本本月初在4名來自巴西亞馬遜州的患者身上，發現P.1變種病毒，是日本國內檢查後首次確認該病毒。 在病毒源頭亞馬遜州，「P.1」肆虐首府瑪瑙斯，新增病例有一半是「P.1」所致。周一公開的法庭文件顯示，巴西衞生部長帕祖耶洛（Eduardo Pazuello）處理瑪瑙斯疫情的手法，遭到最高法院法官立案調查。

多國因為出現變種毒株而令疫情再度失控，英國、德國、南非、巴西相繼出現變種病毒，其中南非和巴西變種病毒被認為較兇猛。英國首相約翰遜上周說，英國變種毒株除了更易傳播，亦有證據顯示它或更致命。變種病毒出現，令人擔心現時面世疫苗的效力會否打折扣。

不過，英格蘭公共衞生部傳染病顧問霍普金斯（Susan Hopkins）周一表示，用於治療重症患者的便宜固醇藥物地塞米松（Dexamethasone），能有效對付英國變種毒株。

路透社

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