武漢肺炎疫情打擊全球經濟，貧富不平等問題卻變本加厲。國際扶貧組織樂施會（Oxfam）昨天發表報告，指武肺疫情中世界最富有一群的財富，短期內已收復失地，甚至變得更富有；最貧窮的一群卻可能超過十年仍未回復舊觀，全球不平等到了前所未有的境地。

樂施會昨天趁世界經濟論壇展開「達沃斯議程」網上對話會，發表名為《不平等病毒》報告，指去年武肺全球大流行，是有紀錄以來首次出現幾乎所有國家不平等現象同時上升的情況，各國只有「收窄中的窗戶」去建立較公平的復蘇。

「我們將見證有紀錄以來，不平等問題最大幅度的惡化。」樂施會國際執行總監布赫（Gabriela Bucher）發聲明表示：「被操弄的經濟將財富導向富裕精英，讓他們奢華度過這場疫情，店員、醫療人員、市場攤販等疫情最前線人員，卻連繳清賬單三餐溫飽都有困難。」

富豪九個月藉股市收復失地

報告引用《福布斯》全球億萬富豪榜的數據，指全球經濟爆疫後收縮，但頭1,000名億萬富豪的總財富卻在短短九個月，就乘股市反彈收復失地；貝索斯、馬斯克、蓋茨、朱克伯格等10大富豪，同期總財富更增加5,400億美元（約4.2萬億港元），增幅不只足以讓全球所有人避免因疫情而致貧，還能支付每個人的疫苗費用。

但另一方面，報告引用世界銀行數據，指全球有近半數的34億人，每日生活費仍不足5.5美元（約42.9港元），如各國不致力扭轉不平等狀況，到2030年會多5億人處於這條中等偏上收入國家的貧窮線下。報告又指疫情對窮人和弱勢族群造成雙重打擊，少數族裔不止染疫死亡的機率較高，最受疫情打擊的行業，從業者也多數是女性和邊緣勞工。

籲富有企業付公平稅收份額

布赫表示：「極端不平等並非無法避免，而是一種政策抉擇。」樂施會主張向富人巨企徵稅，並加強保障勞工。報告計算如向全球32家在疫情中賺多了最多錢的企業，就其多出的盈利短期徵稅，以去年的水平計算可徵1,040億美元（約8,112億港元），足以向所有中低收入國家的工人提供失業救濟，及向所有兒童和長者提供財政支援。

樂施會力陳較公平的經濟體系，有助經濟快速復蘇。布赫指抗疫救市不能停留在一時的治標措施，後武肺世界應以除貧和保護地球為重心，各國投資在公共服務和低碳行業創造職位，並確保所有人有合理的教育、醫療和社會服務，最有錢的個人和企業應該負擔起公平的稅收份額。

美國麻省大學阿默斯特分校經濟學教育高希指，落實這些轉變需要國際合作，美國拜登新政府對於打擊逃稅避稅天堂、救助發展中國家等方面，會較願意參與國際聯合行動，障礙雖然會很大，但也有很多事可很快做到。

路透社/法新社/美聯社