歐洲太空總署（ESA）一項研究發現，自1990年代中起，大氣層和海洋溫度上升致融冰速度加快，融冰量足夠把整個英國以100米厚的冰面覆蓋。

研究指出，自1980年代起，大氣層和海洋的氣溫每10年分別上升0.26°C和0.12°C，使由1994年至2017年的融冰量達28萬億噸，全球水位上升3.4厘米。在1990年代，每年融冰量達8,000億噸，但於2017年已增至1.3萬億噸，每年融冰率增加65%。

愛丁堡大學、倫敦大學學院和利茲大學的團隊利用衞星圖像，測量21.5萬個冰川、格陵蘭和南極洲的冰蓋、在南極洲漂浮的冰架，以及在北冰洋和南冰洋的漂浮的海冰的融冰速度。研究發現融冰量最高的是北冰洋，23年內流失的冰量達7.6萬億噸；其次是南極洲的冰架，融冰量達6.5萬億噸，冰蓋則流失2.5萬億噸，海冰流失量亦達9,000億噸。

領導研究的斯萊特警告，現況正朝最壞的方向發展，如此規模的水位上升對沿海地區有嚴重後果。

英國《泰晤士報》/德新社

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