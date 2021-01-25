路透社周一報道，美國在世界貿易組織爭端解決機構（DSB）會議上，阻撓香港將貿易爭端升級。

事緣美國去年取消香港特殊地位，宣佈禁止香港製造貨品以「香港製造」產地標籤出口美國，一律須改用「中國製造」，措施於9月25日生效，其後又延至11月9日才正式實施。香港向世界貿易組織投訴。

周一的會議是美國總統拜登上台後DSB首次開會。路透社援引演講稿指，美國代表團在閉門進行的會議中，表明反對香港決定成立小組裁決「香港製造」爭端。

不過，美國只可以阻撓香港一次，香港身為世貿成員，下月仍再向世貿提出成立小組。

美國一直不滿世貿的爭端解決機制，指之削弱其防範傾銷和補貼的能力。在前總統特朗普年代，美國為迫世貿改革，對DSB上訴機構法官遴選方案一再說不，令有國際貿易「最高法院」之稱的上訴機構，因只剩最後一名法官，無法受理新案件而停擺。在周一的會議上，美國未有改變立場迹象，仍然拒絕支持遴選新法官的方案。

儘管拜登政府已正式接手貿易政策，但外界認為在美國貿易代表戴琦提名獲正式確認前，美國立場不會有大改變。

路透社

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