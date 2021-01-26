與英國牛津大學合研武漢肺炎疫苗的藥廠阿斯利康（AstraZeneca）未能如約，大幅扣減向歐盟供應的首批牛津疫苗劑量，觸發武肺疫苗接種進度落後其他發達地區的歐盟，要脅收緊歐盟生產武肺疫苗的出口管制。本港目前已訂購的武肺疫苗中，中國復星與德國生物科技公司BioNTech合研的在歐盟生產，因此供應或受阻。

合約列明歐盟至少要購入3億劑牛津疫苗，首批8,000萬劑會在下月15日前到貨；據指阿斯利康獲預付3.36億歐元（31.6億港元）。然而，這間英國和瑞典合資的藥廠上周五以比利時一個屬歐洲疫苗供應鏈的廠房減產為由，計劃將首批歐盟供貨減至3,100萬劑，更指3月底前都無法達到供應目標。

資助各大藥廠逾254億

歐盟包括27個成員國的代表遂與阿斯利康談判，要求彈性分配各地供貨並公開疫苗生產及向各地發貨的資料，但前日會後、歐盟衞生專員基里亞基季斯（Stella Kyriakides）明言不滿阿斯利康的答覆，斥之對延期出貨缺乏解釋，新的交貨時間表不可接受，又指歐盟資助了各大藥廠包括阿斯利康的疫苗開發及生產共27億歐元（254億港元），希望看到回報。

基里亞基季斯更建議成員國設立武肺疫苗出口透明機制，除了人道供應，所有疫苗要從歐盟出口，藥廠一律要通知當局，讓歐盟追蹤疫苗去向。她揚言歐盟會以一切所需行動保護其公民及他們的權益。談判其後繼續，據報阿斯利康提議提前至2月7日供應首批疫苗，但無回應會否將英國製、原非供應到歐盟的劑量先運到歐盟。

歐盟委員會主席馮德萊恩昨要求阿斯利康必須交貨，前日亦與阿斯利康行政總裁索里奧特（Pascal Soriot）對話，表明期望阿斯利康履行合約；索里奧特就指公司已扭盡六壬，希望盡快為歐洲人提供數以百萬計的疫苗。

歐洲議會議員、來自德國執政基督教民主聯盟的李瑟（Peter Liese）指，阿斯利康向歐盟供應疫苗有困難，但向英國等地供應就無問題，說法根本站不住腳。其實，阿斯利康對澳洲和泰國的疫苗供應亦有延誤，只是泰國的減幅較小，由首批20萬劑變成15萬劑；澳洲則無公佈數字。

歐盟各國正考慮入稟控告阿斯利康毀約，亦有歐盟官員指成員國或會向阿斯利康罰款。

歐盟國接種率滯後 僅2%

歐盟之所以憤怒，皆因其疫苗接種進度緩慢捱轟，接種率只約2%，英國有約10%。更甚的是除了阿斯利康，美國輝瑞藥廠與BioNTech亦無法如期向歐盟供應合約所定的疫苗劑量。儘管歐盟有六款、逾20億劑疫苗的訂購合約在手，目前只有輝瑞和莫德納（Moderna）的獲歐洲藥品管理局（EMA）批准使用，牛津疫苗原本預計今周五獲批。以上種種都令歐盟難以達成8月底前，為70%成人人口接種疫苗的目標。

美聯社/路透社