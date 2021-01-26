美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過9,966萬，全球死亡人數超過213萬，其中歐美成為重災區，醫護均疲於奔命，雖然世界各地武漢肺炎疫苗陸續推出成為抗疫曙光，但至今開始安排接種疫苗的，大部分屬發達國家，中東、北非等地不少國家仍未有疫苗。這些地區採購疫苗時，除了考慮疫苗有效率、成本等基本因素外，亦受政治因素影響。多名專家指出美國在疫情期間減少與外國合作，相反中國積極推動「疫苗外交」，使不少國家最終採購中國國藥疫苗，令中國乘機提升自身在中東的地位。

以色列全購美國疫苗

中東多個國家是美國傳統盟友，當中以色列與美國關係最緊密，該國早已從美國輝瑞及Moderna藥廠，訂購合共1,400萬劑武肺疫苗，全國900萬人口中逾25%已接種，是全球接種比率最高的國家。由於以色列擁詳盡的醫療數據庫，可向藥廠提供國民接種疫苗後的狀況，讓藥廠跟進疫苗有效率及副作用。

區內多國同樣大量購買輝瑞疫苗，包括沙地阿拉伯、科威特、卡塔爾和阿曼，但伊拉克、約旦、阿聯酋和巴林則選擇同時訂購輝瑞及國藥疫苗，阿聯酋早前更形容中國疫苗絕對安全，該國衞生部長亦公開接種國藥疫苗。另外，北非的埃及和摩洛哥亦有採購國藥疫苗，阿爾及利亞則同時選購中國國藥和俄羅斯Sputnik V疫苗。

出口物資獲多國好感

馬賽商學院國際關係教授蘇比爾（Yahia Zoubir）表示，美國前總統特朗普在疫情期間，採取封閉態度，期間中國則積極開展「衞生外交」，表現積極及合作，例如向中東和北非多國出口數以百萬計口罩、防護衣、呼吸機等物資，亦舉辦多場網上講座，向各地醫護人員分享抗疫資訊，形容中國正建立「衞生一帶一路」。蘇比爾指，衞生政策正變成中國外交政策的一部分，中國則藉此擴大其國際「朋友圈」。

拜登上任料再掀角力

阿聯酋扎耶德大學政治系助理教授富爾頓（Jonathan Fulton）指出，中東區內的美國盟友都面臨政治壓力，被要求不要與中國合作，但美國應對疫情不力，加上中國營造出願意支持別國及可信的印象，使它可望在中東扮演更重要角色，這也是中國在「一帶一路」構想的目標。

隨着中東及北非多國相繼訂購中國製疫苗，學者表示各國有可能在非洲成立中國疫苗分發中心。美國智庫「外交關係委員會」中東與非洲高級研究員庫克（Steven Cook）表示，北京在區內聲望明顯上升，「中東的人過往都把美國視為科技火車頭，尋求美國解決問題，但美國在特朗普的美國優先政策下避開國際合作，於『疫苗外交』近乎缺席」。

除了中國，英國和俄羅斯亦向中東地區推銷自家藥企研發的疫苗，其中俄羅斯疫苗獲阿爾及利亞和巴勒斯坦青睞，但俄製疫苗可靠性備受質疑，阿爾及利亞傳媒甚至譏諷其為「俄羅斯輪盤」。與歐美交惡的伊朗同樣主力訂購中俄疫苗，亦會向印度採購及自行研製疫苗。不過，隨着美國新總統拜登上任，美國外交政策再次傾向多邊主義，中國目前的優勢隨時不再，富爾頓認為未來形勢仍有可能逆轉，他說：「我不認為競賽已結束。」

法新社

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