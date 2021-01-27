美國眾議院周一提交第二份彈劾前總統特朗普的條款到參議院，但彈劾案未審先遇到挑戰與阻滯。共和黨參議員保羅（Rand Paul）指審訊已卸任的特朗普是違憲，動議中止審訊。另外，主持彈劾審訊的民主黨資深參議員萊希（Patrick Leahy）宣誓就任「法官」後幾小時不適入院。

保羅的動議以55票反對45票贊成被否決。不過，由於只有五名共和黨議員「倒戈」，保羅形容表決結果「似敗實勝」，因為那45票代表彈劾案未開審已注定敗訴。

彈劾案在參議院過關，需要2/3議員同意，即67票。即使民主黨全體50名參議員一致投下贊成票，仍需要有最少17名共和黨參議員「倒戈」才能成事。

審訊下月正式展開，最高法院首席大法官羅伯茨決定不參與，主持審訊的責任落在參議院臨時議長（President pro tempore）身上。參議院臨時議長是參議院地位僅次於議長，從1890年起，通常由多數黨最資深的參議員擔當。

現任參議院臨時議長是現年80歲的民主黨參議員萊希。他1974年首次當選參議員。

萊希的發言人表示，萊希周二晚不適，經國會駐場醫生檢查後，安全起見送院觀察。

路透社

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