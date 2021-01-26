美國總統拜登前日簽署「買美國貨」行政命令，延續前任總統特朗普支援本土工業的方針，又揚言將約65萬政府用車更換成美國製造的電動車，推進其環保新政。

65萬政府車改電動

美國政府車隊近年仍依賴傳統汽車，至去年7月只有約3,200輛電動車，整年消耗了約14.2億升燃油。換車計劃要花費200億美元（約1,560億港元），能大力刺激電動車本土市場之餘，也可減少使用化石燃料。拜登批評現時汽車「美國製造」定義含糊，即使引擎和鋼鐵等主要部份來自外地，仍被視為本地生產，揚言會堵塞這漏洞。

不過，有記者發現拜登出席就職典禮時，戴了一隻價值約5.5萬港元的瑞士勞力士腕錶，顯得其「買美國貨」命令有點陽奉陰違。除了特朗普也愛瑞士名錶，近年多位總統都只戴本土平價貨，如喬治布殊就職時戴的，只是價值約390港元的「天時美」手錶。

另外，拜登前日再推翻特朗普時期的命令，允許跨性別人士在軍隊服役，稱「所有美國人都應有資格參軍」；而財政部正重新開始將20元美鈔的頭像由第七任總統約翰遜，更換成象徵廢奴和女權的塔布曼（Harriet Tubman），該計劃在奧巴馬執政時提出，後來被特朗普政府阻撓。

參議院則以84對15票通過聯儲局前局長耶倫為首位女財長。她在聽證會上主張積極「放水」救市，又批評中國不公平和非法的行為損害美國經濟，要用盡辦法應對。

美聯社/路透社