根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數周二突破1億，全球死亡人數逼近215萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,536萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過42萬。印度確診人數超過1,067萬，死亡人數超過15.3萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過887萬，死亡人數超過21.7萬。俄羅斯、英國、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼等8國確診宗數均超越100萬大關。

●英國周二成為歐洲首個武漢肺炎死亡個案突破10萬的國家。

首相約翰遜在唐寧街記者會上說：「令人沮喪的數字包含着難以計算的悲傷：損失的生命年數、出席不到的家庭聚會、以及對許多人而言，向親人道別的機會。」他說，為每一條失去的生命深感悲痛，身為首相會為政府所做的每一件事負責，承諾盡力減少人命損失及痛苦。

英格蘭首席醫務官惠蒂（Chris Whitty）表示，在疫苗見效之前，未來數周仍會有相當多人死亡。

英國周二新增20,089宗確診個案，1,631宗死亡個案，累計確診逾370萬宗、死亡逾10萬宗。

●哥倫比亞政府周二公佈，本月初確診的國防部長特魯希略（Carlos Holmes Trujillo）因病毒性肺炎（Viral pneumonia）病逝。

69歲的特魯希略本月11日確診入院，四日後因急性肺功能衰竭，被送入深切治療部。總統杜克（Ivan Duque）表示，特魯希略因武肺併發症離世。

全球至今約12名內閣官員因感染武肺離世，美國前總統特朗普、英國首相約翰遜、巴西總統博爾索納羅等多位政要亦曾中招。

●控制墨西哥最大通訊網絡的拉丁美州首富斯林姆（Carlos Slim）確診。他的兒子在Twitter表示，80歲的斯林姆症狀輕微，情況良好。

法新社／英國廣播公司

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