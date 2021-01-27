武漢肺炎在全球肆虐已一年，累積感染人數逾億，兒童亦因長期無法上學，嚴重影響心理健康。近期爆發變種疫情的英國自1月起再次停課，衞生大臣夏國賢近日估計，學校或要到復活節後才重開。而不少學童已因長期無法回校，情緒備受困擾。多名專家更警告，兒童的焦慮以至自毀傾向已達可怕地步，要求盡快安排教職員接種武肺疫苗，讓學校重開。

溫格霍伊斯（Natasha Vingerhoets）育有一子一女，11歲女兒貝拉（Bella）就讀小學六年級。溫格霍伊斯坦言，不知如何向女兒交代學校繼續停課的消息，又透露貝拉早前向她說害怕以後再也無法上學。溫格霍伊斯憶述，去年英格蘭首次實施居家令時，小六學生可如常上學，但當時正讀小五的貝拉則要停課，貝拉每天在家裏的窗戶目睹其他同學外出上下課時，都不禁倚窗落淚。溫格霍伊斯形容自己身為家長，希望滿足子女期望，「但是你做不到」。

溫格霍伊斯的5歲兒子博歐（Beau）則患有自閉症，原本在幼稚園就讀時有所改善，但隨着學校因疫情停課，博歐的自閉症再次變得嚴重，亦無法長期保持專注，「他可能讀了十分鐘英文，便想做其他事情，像是改讀數學」。溫格霍伊斯憂慮，兒子在復課後無法重新適應校園環境。

6歲女：為甚麼每天都是最壞一日

魯賓遜（Louise Robinson）的8歲女兒斯凱（Skye）曾遭校園欺凌，其後轉校展開新生活，並在教師幫助下逐漸適應，不料不久後英國便再度停課，斯凱亦只能遙距上課。魯賓遜稱斯凱的情緒近來再次變得不穩定，不時變得易怒或不快樂，也無法投入Zoom課堂。魯賓遜擔心這種情況持續下去，將令斯凱再次變得抗拒學校。

魯賓遜的6歲幼女普里亞（Priya）同樣因停課感到不快，甚至問媽媽「為甚麼每天都是最差的一天」，魯賓遜形容普里亞似乎已放棄世界，亦感到被世界遺棄，憂慮她將發展成抑鬱症。

專家：兒童焦慮自毀水平令人驚恐

英國倫敦帝國學院兒科教授布殊（Andrew Bush）、國民保健服務（NHS）兒科呼吸道顧問霍格（Claire Hogg）等10名兒科健康專家發表聯署，警告兒童在居家令期間，出現焦慮、自我傷害甚至自殺傾向的比率已升至令人驚恐的水平，恐造成災難性後果，嚴重損害兒童成長。

聯署指出，醫學界在首次居家令時已發現，兒童和家長出現精神健康問題的個案大幅上升，並以焦慮、抑鬱及自毀傾向最嚴重，家長除了承受在家教育小孩的壓力，亦憂慮工作和商業活動不繼，呼籲政府讓學校教職員優先接種疫苗，從而使學校重開，否則可能導致長遠損失。英國政府兒童事務專員朗菲爾德（Anne Longfield）亦促請政府在2月後，讓小學重開面授課堂。

促政府增情緒支援

學校校長莫蒂默（Mark Mortimer）表示，政府似乎不急於重開學校，他強調學校除了教學功能，亦提供課外活動及社交環境，學校對學童而言，也是安全和可獲得情緒支援的地點，形容過去一年學校關閉對學童的影響極為嚴重。專門負責兒童精神健康的組織亦指，組織在學校關閉後接獲的轉介數字大減，但他們仍要面對社交隔離、焦慮等情緒，本身已有情緒問題的學童情況可能惡化，要求政府增加情緒支援，並評估停課對兒童及青少年的影響。

英國《泰晤士報》

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