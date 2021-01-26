（北美通訊）可口可樂公司在美國推出「可樂咖啡」（Coca-Cola with Coffee），五種口味包括深度烘焙（Dark Blend）、雲呢拿（Vanilla）、焦糖（Caramel），以及兩款無糖可樂咖啡，本周起正式在美國上市。公司介紹指，可樂中加入了巴西咖啡豆，以12盎司罐裝出售。但有專家提醒，新產品的咖啡因是普通可樂兩倍。

美國食評網站「Brand Eating」對該產品評論指，「可樂咖啡」味道像可口可樂，「味道一樣，氣泡也一樣多」，產品同時帶濃郁而順滑的咖啡味（shortly joined by a robust and smooth coffee flavor），讓人想起咖啡味糖果，「它的味道很好，但它的味道不太像任何咖啡」。

每罐「可樂咖啡」含有70卡路里，是普通可樂的一半。評論指，這種飲料由梳打水，加入糖、蔗糖素（sucralose）和乙酰磺胺酸鉀（Acesulfame Potassium）混合而成，這些人造化學物質雖然卡路里較低，但對人體並不健康。

專家提醒，「可樂咖啡」咖啡因是普通可樂的兩倍，每罐「可樂咖啡」含有69毫克咖啡因，一罐普通可樂只含有34毫克咖啡因，健怡可樂（Diet Coke）則有46克。對於一般正常成年人來說，每天攝取的咖啡因不應超過400毫克。

可口可樂品牌總監特里克蘭（Brandan Strickland）指，「有許多人經常在下午三點工作、上課或外出時感到很疲倦，在飲料或咖啡之間糾結。」 公司在新聞稿中表示，消費者越來越願意嘗試新的跨類型飲品，例如有氣果汁或果汁茶混合飲品。特別關注糖份的消費者，則會更接受水、梳打水和能夠提供營養或能量的飲品。

「可樂咖啡」早於2018年在推出，之後擴展至全球48個地區市場，包括巴西、土耳其和意大利等，每個市場都有不同的口味。

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