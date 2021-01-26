美國拜登總統內閣人選確認程序如火如荼，資深外交官布林肯（Antony Blinken）周二獲確認為國務卿。另外，獲提名出任美國商務部長的雷蒙多（Gina Raimondo），周二在參議院商業委員會的提名確認聽證會上，承諾會「出盡法寶」，防止美國電訊網絡被華為、中興通訊之類的中國公司或任何「後門」干擾。

「後門」是指網絡設備內建隱藏功能，讓製造商截取流經設備的資料。特朗普政府指華為設備裝有「後門」，可用來為中國政府收集情報，威脅國安，於是予以封殺。美國國會上月通過撥款19億美元（148.2億港元），以幫助業界更換威脅國安的華為和中興的設備。

雷蒙多亦主張通過投資於科技，積極打擊中國及其他國家的不公平貿易行為。

曾當風險資本家的雷蒙多表示，冀以全國投資「谷起」疫後經濟，為美國人提供平步青雲的途徑。她強調氣候變化問題必須處理，認為可以通過創造數百萬個相關職位去應對挑戰，推動一個更加可持續的經濟。

路透社／美聯社

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