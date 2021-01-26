美國總統拜登上任一周後，周二首次與俄羅斯總統普京通電話，向對方提及多項敏感議題，反映兩國關係仍是問題多多。

白宮表示，拜登向普京提出俄羅斯拘捕反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）及鎮壓其支持者、涉嫌向美國軟件開發公司SolarWinds發動網絡攻擊、出暗花謀害駐阿富汗美軍、干預去年大選等。

有官員向美聯社表示，拜登向普京表明，一旦俄羅斯傷害美國及美國盟友，美國會堅決捍衞國家利益，自衞並採取行動，包括加碼制裁，確保俄羅斯不會逍遙法外。

美國官員透露，俄方上周要求與拜登通電話，拜登雖然同意，但說希望先與歐洲盟友通話。

俄方聲明避談「敏感議題」，形容雙方交談「務實坦率」。普京祝賀拜登開始履行美國總統職責，指出俄美關係正常化符合兩國的利益。此外，雙方還談到了雙邊和國際問題、抗擊武漢肺炎疫情的合作可能以及包括經貿在內的其他領域問題。

俄方聲明提到普京如何回應拜登提出延長下月到期、限制雙方核武數量的《新削減戰略武器條約》五年。

普京周二向國家杜馬提交法案，建議批准延長《新削減戰略武器條約》。

美聯社／法新社

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