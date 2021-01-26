美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數勢將突破一億人，死亡人數超過213萬，各國醫療系統超負荷幾近崩潰，平時醫療先進的日本在疫情下多達197人確診武漢肺炎後在家中等處療養期間死亡，很多人甚至出現症狀後醫院趕不及處理而在死亡後才確診，巴西屍體堆放如恐怖電影，歐美醫療系統更幾乎崩潰，倫敦醫院醫護坦言「運屍運到似行李輸送帶」，醫護長期在惡劣環境下面臨情緒崩潰，有深切治療部醫生坦言疫情慘烈，曾為此哭起來，且由於病人太多，醫護亦無法像疫情開始時悉心照料每一名患者，不少護士表示對此感到內疚。西班牙有調查顯示，近三成受訪醫護患有嚴重的抑鬱症。正在全球抗疫疲於奔命之際，中國積極推動「疫苗外交」，使不少國家最終採購中國國藥疫苗，乘機建立「衞生一帶一路」，提升自身在中東的地位（詳見另稿）。

英國護士比例急跌 無法及時監察

55歲的彼得（Peter）去年3月染上武肺，其後更要入院，他形容一切來得很急，「就像電視情節一樣」，入院當晚便由急症室送至深切治療部，需使用呼吸機。彼得表示當時全賴醫護人員安撫，並經常告訴他治療進展，他才能成功康復。

然而彼得的情況如今已難再重現，現時英格蘭共有3萬多名武肺病人住院，較首波疫情高峯時多62%，且平均每30秒便有一名病人住院。英格蘭首席醫務官惠蒂（Chris Whitty）早前表示，國民保健服務（NHS）正面臨人們有記憶以來最危險狀況，部分醫院已過度擠逼，NHS已把深切治療部醫護對病人的建議比例，由1名護士對1名病人，改為1名護士對2至3名病人。

一名資深護士表示，昔日深切治療部護士與病人比例「一對一」，是基於深切治療部病人情況嚴重，需服用多種藥物，醫護人員亦要隨時監察其病情發展，以至心跳及血壓等指標，因此一旦醫護需照顧更多重症病人，護士便可能無法及時監察病人情況。

醫生認曾哭泣 「不觸動也不是人」

在倫敦工作的深切治療部護士沙伊赫（Ameera Sheikh）指，她和同事現時每人已需照顧8名病人，只好減少對每名病人的照料。沙伊赫形容現時已無法提供應有服務水平，憂慮出錯機會增加，影響病人病況，又指很多護士因應工時增加，都暫時搬到較接近醫院的地方，且即使休假也會回醫院幫忙，「假如沒做點事，罪咎感便油然而生……這就是深切治療部的絕望狀況。」

深切治療部醫生薩默斯（Charlotte Summers）近期因武肺疫情，平均每天需工作17小時，且由於穿上全套保護衣，使她工作時倍感疲倦悶熱，行動亦不及平常方便。薩默斯形容深切治療部考驗其情緒，直言疫情之可怕前所未見，「有時候很慘烈，我有沒有哭過？有啊。假如我們不再為眼前所見觸動，我們也不是人了。」

薩默斯又稱，不少尚在盛年、沒長期病患的人也要進入深切治療部，強調武肺並非只影響身體差和年紀大的人士，批評政府去年未有正視專家警告，沒及早做妥防疫措施。

夢見醫院驚醒 頭痛食慾不振

在倫敦一間醫院深切治療部任職護士的法齊拉（Fazilah）表示，她在武肺爆發後工作量是原來的3倍，近月經常感到頭痛、食慾不振，有時還會突然「斷片」，例如會在加班後無故於浴室睡着。法齊拉形容這些情況可能是她的抑鬱情緒無處宣洩，導致出現生理異常，又透露自己有時會做夢，夢見在醫院遇上的場景，並因此不安驚醒。

法齊拉去年夏天一度因無法抵受壓力考慮辭職，但最終留守崗位，又透露部分同事已因無法忍受醫院的狀況而離職，她形容「假如我的3名病人中其中一人突然情況惡化，我會很內疚」。

即使是病人亦不好過，彼得康復後仍受後遺症影響，呼吸困難症狀維持一個多月，且情緒大變，不時焦慮及難以入睡，直至痊癒後5個月才能重新工作，但仍經常感到疲倦，上班時需間中休息。牛津大學研究發現，武肺患者發展出焦慮症的風險較一般人高一倍。

半島電視台/美國有線新聞網絡

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