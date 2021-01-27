兩大藥廠因為疫苗延遲交貨，引發歐盟疫苗荒，導致藥廠與歐盟關係緊繃，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周二表示，疫苗製造商「必須交貨」。

馮德萊恩參加網上舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）時，透過直播視像表示：「歐洲投資數十億歐元，協助研發全球首批武肺疫苗。」她說：「現在，這些公司必須交貨。它們必須履行義務。」

英國和瑞典合資製藥大廠阿斯利康公司（AstraZeneca）和美國輝瑞藥廠（Pfizer）都已宣佈會延遲供貨給歐盟，歐盟執委會正要求這兩間藥廠給個交代。

由於歐盟擔心藥廠可能將歐盟預先購買的疫苗，賣給出價更高的歐盟以外國家，因此要求藥廠在向歐盟以外國家出口疫苗前，必須先通知當局。馮德萊恩在發表演說時強調此舉，並稱「我們將設立疫苗出口透明機制」，「確保」藥廠履行與歐盟的合約義務。

此外，拉脫維亞外交部長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）表示，如果阿斯利康沒有兌現按時供應疫苗的承諾，歐盟成員國可能會控告阿斯特捷利康違約。

阿斯利康（AstraZeneca）藥廠行政總裁索里奧特（Pascal Soriot）周二否認將歐盟所訂的疫苗賣給他國圖利，表示其團隊正日以繼夜處理疫苗生產遇到的問題。

歐盟成員國匈牙利卻忍受不住疫苗一再延遲交貨，逕自向俄羅斯訂購「衞星五」（Sputnik V）疫苗。總理奧爾班（Viktor Orban）的幕僚長證實已批准向俄採購200萬劑疫苗。匈牙利又繞過歐盟，單方面批准緊急使用阿斯利康疫苗。

法新社／英國《太陽報》

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