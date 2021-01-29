北約成員國立陶宛以國家安全理由，禁用由中國同方威視技術股份有限公司(Nuctech)生產的機場安檢儀器。

立陶宛新任總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）的發言人說，一個由政府委任的委員會，裁定同方威視的設備不符立陶宛的「國家安全利益」。 發言人拒透露詳情，表示有關資料屬機密。

立陶宛國會國安及防衛委員會主席卡斯薛昂納斯(Laurynas Kasciunas)說，戰略基建的投資和採購必須符合跨大西洋安全準則。他說，今次決定顯示立陶宛決不加入中國創建和控制的技術圈。立陶宛情報部門在年報中曾警告，中國投資的積極滲透，有控制立陶宛資源基建、操控市場和施加政治影響力的風險。

源於清華大學的同方威視一直積極爭取立陶宛機場的安檢系統合約。中國駐維爾紐斯(Vilnius)大使館周五回應說，立陶宛的決定「顯然基於政治動機」。美國駐立陶宛大使吉爾克里斯特(Robert Gilchrist) 則歡迎決定，認為是「保障立陶宛國家安全和核心基建的一步」。

美國《華爾街日報》去年曾報道，美國正號召歐洲各國不要在機場安裝同方威視的系統。美國亦形容中國5G網絡設備供應商華為是國家安全威脅，因為該公司受制於中國共產黨。中國外交部與華為均否認指控。

立陶宛是歐盟成員國，也是美國在北約內的堅實盟友，國內駐有美軍，並希望美國增派部隊，以抗衡蘇聯時代的宗主國鄰邦俄羅斯。

法新社

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