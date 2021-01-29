BNO（英國國民（海外）護照）持有人可由周日（1月31日）起申請簽證到英國居留，透過「5+1」留英方案入籍英國。英國廣播公司（BBC）外交事務記者蘭代爾（James Landale）認為，移英港人長遠能帶動英國的經濟及豐富當地文化，但短期他們需要更多支援。

蘭代爾表示簽證計畫協助BNO持有人能夠逃離香港，展示英國政府譴責中方打壓香港，以及履行對香港的歷史承諾。蘭代爾認為移英港人長遠能推動英國經濟及豐富當地文化，但當局短期內要為香港移民提供更多支援。

他指當局要思考各種問題，例如港人到英國在哪裏居住及找工作、如果首五年赴英人數超過預期30萬人、英國當地人如何看待他們。蘭代爾更指最重要問題是當局要考慮中方報復，例如會否禁止BNO持有人出任公職、投票甚至出境，「屆時英國又如何反應」?

約翰遜周五發表聲明指：「我們（英國）向香港BNO持有人在我們國家生活、工作和安居，提供了一條新途徑，我對此感到無比自豪。而我們重視與香港人之間的深厚歷史聯繫和友誼，我們捍衛自由和自治，這是英國和香港都重視的價值。」

外相藍韜文（Dominic Raab）亦稱：「我們已表明，在香港問題上不會逃避。我們將履行對香港人的歷史責任。中國在香港實施《國安法》，明顯違反了《中英聯合聲明》和國際法。」

中國外交部發言人趙立堅周五表示，英國現在所謂的BNO已經不再是原來的BNO，此舉嚴重侵犯中國主權，粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中方對此強烈憤慨，堅決反對。他並指，中方將於本月31日起不再承認BNO護照作為旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。

英國廣播公司／《蘋果》資料室

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