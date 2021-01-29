（北美通訊）加拿大郵政（Canada Post）郵差拒派英文版《大紀元時報》後，遭到停職的事件有新進展。一名涉事華裔郵差接受加拿大廣播公司（CBC）訪問表示，對派發該報感到不舒服，因為擔心該報會激起加拿大的反華情緒。加拿大郵政重申，不會審查郵件，並就《大紀元時報》引發的連串郵政問題進行守則檢討。

加拿大郵政位於里賈納（Regina）的工會表示，本月初，兩名郵差向主管表明不會派發《大紀元時報》，結果被勒令停職三日，期間不獲支薪，並在保安護送下離開郵局。

一名被停職的郵差蘇林穎（音譯，Linying Su）生於中國，她表示，對派送該報感到不舒服，擔心它對中國政府的報道，挑起加拿大反華、反亞裔情緒，並加深讀者對武漢肺炎源頭的誤解，「對加籍華人的歧視，會轉化成對亞裔華人的歧視。」她表示，不能阻止別人派送該報，但自己絕對不會做任何事，違背自己信念。

另一名被停職的郵差塞普爾韋達（Ramiro Sepulveda）表示，他讀過《大紀元時報》對武漢肺炎源頭的報道， 該報形容武漢肺炎病毒為「中共病毒」（the CCP virus），他向主管說：「我不會派發它，它完全違反我相信的所有事。」他強調，自己不是進行審查或打擊言論自由，問題在於《大紀元時報》報道沒有事實根據。

工會主席莊遜（William Johnson）表示，對加拿大郵政勒令郵差停職的做法感到不舒服，認為打擊士氣。他相信有更好解決方法，不希望未來見到事件重演。

除了里賈納，大多倫多地區去年4月也有郵差反對派發《大紀元郵報》，其地區工會曾向聯邦政府要求發出臨時禁制令，禁止加拿大郵政派發該報，但申請被駁回。

加拿大郵政發言人重申，不會審查郵件，只要郵件是可以郵寄（mailable）、包裝好、支付郵費，當局都有責任派發。發言人表示，加拿大公務及採購部（Public Services and Procurement Canada）部長阿蘭德（Anita Anand）就《大紀元時報》引發的郵政問題，正進行守則檢討。

《大紀元時報》加拿大版發行人顧思穎（Cindy Gu）表示，免費派發報章是常見做法，以增加讀者人數，「加拿大是相信出版自由的國家，我們相信讀者有足夠智慧，判斷我們的報道是否真相。」 她又表示，最近收到的加拿大讀者回應均正面，他們應獲得機會，閱讀更多不同種類的新聞媒體，「人們不想讀我們贈閱的報章，可以把它當成廣告丟掉。」

對於加拿大郵政內部有聲音提出，拒絕派發《大紀元時報》，顧思穎表示反對，認為做法等同政府審查媒體，屬於違憲。她否認《大紀元時報》散播反亞裔情緒，「我們是由亞裔移民成立的傳媒，我們絕不會出版反亞裔內容。」

加拿大廣播公司訪問了當地居民，了解他們對收到《大紀元時報》看法，有人表示反對，並向當地國會議員投訴；也有人表示歡迎，更成為付費讀者訂閱該報。新斯科舍省（Nova Scotia）居民菲臘斯（Tony Phillips）對《大紀元時報》不置可否，但反對郵政當局拒派該報，認為政府不應插手所有事情，成為「保姆國家」（nanny state）。

多倫多懷雅遜大學（Ryerson University）助理新聞系教授法塔（Sonya Fatah）指出，《大紀元時報》是非一般報章，有非常專注的使命，即「打倒共產黨」，「人們對這份報章的反應十分強烈，我想這是一個原因，讓該報有更多（生存）空間。」

法塔指出，該報在過去四年，與特朗普的言論站在同一立場，因此讀者急速增長。《大紀元時報》網站表示，目前在加拿大的讀者人數多達570萬人。

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