（北美通訊）哥倫比亞廣播公司（CBS）的皇牌時事節目《60分鐘》最新一集的調查報道，指全球最大生物科技公司，深圳的華大基因（BGI Group），在疫情爆發初期，不遺餘力地游說華盛頓特區政府，試圖在美國首都設立武漢肺炎病毒的檢測實驗室，類似的做法亦同樣在另外至少5個州出現，包括紐約和加州。事件引起情報部門注意，認為中國正努力收集美國人的DNA，警告不要和華大基因共享數據。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）早前亦有報道，曾被指控配合新疆政府強取基因的華大基因，趁著武漢肺炎在美國爆發期間趁火打劫，有組織地推銷其武漢肺炎病毒測試劑，有機會將美國居民的基因資料送中。

將於周日晚播出的最新一集《60分鐘》，將會詳細報道最近卸任美國反情報與安全中心前主管埃文納（Bill Evanina）如何提出質疑，最終未有任何州政府接受華大基因的設立實驗室提議。埃文納指出，華大基因有中國軍方背景，事件顯示了中國政府想要利用疫情危機收集美國人生物數據的邪惡用心。他因此向美國的醫療機構發出警告，在和中國的公司合作之前，應反思數據的可能去向。

埃文納表示，透過DNA可以知道一個人的目前和將來的健康狀況，未來需要甚麼治療和藥物。因此，控制生物數據就可以完全控制醫療發展方向，美國人的DNA數據洩漏最終有可能令美國的醫療服務被壟斷。

而目前已經發生了細規模的被壟斷。前生物學家，現時在聯邦調查局（FBI）擔任探員監督的尤德（Edward You）指出，目前美國已經幾乎完全依賴中國提供個人防護裝備（PPE），未來可能會進一步惡化。「若未來我們所有的藥物、疫苗，都完全依賴外國供應，會是怎樣的光景？若果我們再不醒覺，有一天我們會發現我們的醫療保健系統會像上癮般沒有中國不行。」

華人基因拒絕接受訪問，只是發聲明反駁，指華大基因想在美國設立實驗室獲取美國人基因的指控是毫無根據；並重申公司是一間私人機構，成立目的是為了促進人類健康和福祉。

但中國和其他國家仍然有方法獲取美國人的DNA。2019年曾流行一時的家用DNA測試，就有數以百萬計的美國人自願提供了DNA，而未有意識到當中的潛在風險。而中國黑客多年來都有持續入侵美國的酒店、醫療保健公司、信用紀錄公司和美國政府機構，以獲取美國人的資料數據。埃文納估計，有八成的美國成年人的個人資料已被中共竊取。

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