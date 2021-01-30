持有BNO（英國國民（海外）護照）的港人周日（31日）起可正式申請簽證，以「5+1」方案入藉英國，但中國及香港政府立即反制。美國《華爾街日報》形容香港的打壓情況日趨嚴厲，甚至終有一天「會變成無法逃走的地方」。

《華爾街日報》編輯部發表的社評指，英國政府對昔日殖民地居民兌現了承諾，為持有BNO的港人及其家人提供成為公民途徑。然而中國立即宣佈不再承認BNO為有效的身份證明或旅行證件。儘管大多數持有BNO的港人同時亦會持有香港特區護照，出入境照可使用特區護照，但中國外交部發言人趙立堅警告指中方保留採取進一步措施的權利。

港民主空間持續被打壓

社評指港人短期內面對最大的擔憂，是北京很快會限制港人資產流動，前民主黨立法會議員許智峯早前流亡海外，匯豐銀行立即應警方要求凍結其賬戶。最近更有輿論希望禁止港人擁有雙重國籍，中方也可能向其他國家施加壓力，要求他們拒絕承認BNO，限制港人的行動自由。

《華爾街日報》形容香港環境每況愈下，早前警察大搜捕有份參與民主派初選的人士，民主派的區議員或支持民主的律師可能成為下一個目標，親北京人士甚至呼籲在校園內安裝閉路電視，確保老師不會提出「顛覆言論」。

社評認為凡此種種帶出的訊息很明確，就是「香港可能有天成為你無法逃脫的地方」。

美國《華爾街日報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！