根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數逼近1.02億，全球死亡人數超過220萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,588萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過43.5萬。印度確診人數超過1,072萬，死亡人數超過15.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數逾905萬，死亡人數超過22.1萬。俄羅斯、英國、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼等8國確診宗數均超越100萬大關。

強生單劑疫苗有效率只有66% 股價下跌

美國強生集團說，該公司研發的疫苗在全球大規模試驗中，單劑效力達66%，不及競爭對手輝瑞/BioNTech和Moderna疫苗約95%。消息傳出後，強生股價下跌4%，而Moderna股價則大升12%。路透社報道，在一個有4.4萬名自願者參與的全球試驗中，強生疫苗分別對中度和嚴重染疫的防禦效力在美國達到72%、拉丁美洲達66%，南非達57%。

歐洲藥品管理局：阿斯利康疫苗對55歲以上人士有一定保護

歐洲藥品管理局(EMA)說，阿斯利康疫苗應可對55歲以上人士提供一些保護，但現階段難以說明保護有多大。EMA人類藥物委員會副主席塞普迪斯(Bruno Sepodes)又說，EMA建議歐洲為18歲以上人士接種阿斯利康疫苗與德國疫苗委員會的建議並無矛盾。德國疫苗委員會認為65歲以上人士不應接種阿斯利康疫苗，儘管EMA批准歐盟國家18歲以上人士接種阿斯利康疫苗，委員會表示其看法不變。

諾瓦瓦克斯年中可每月生產1.5億劑疫苗

美國藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）公佈其武肺疫苗在第三期臨床研究中顯示有效率達89.3%後，周五表示預計到今年5、6月，可每月生產1.5億劑疫苗。公司行政總裁說，諾瓦瓦克斯可於未來數周完成最後臨床測試，並已籌備生產線，希望很快可以全力生產疫苗。

烏克蘭向中國科興購買190萬劑疫苗

烏克蘭政府表示，除根據世衞的COVAX國際疫苗開發計劃獲分配的疫苗外，該國還須額外購買1500萬劑疫苗，包括向中國科興購買190萬劑疫苗。目前累計確診逾120萬宗的烏克蘭，預料在COVAX計劃下獲分配至少800萬劑疫苗。該國希望2月起為國內1440萬人接種疫苗。

前往加拿大旅客要自費在酒店隔離至少3天

加拿大總理杜魯多周五宣佈，所有前去加拿大的旅客，都必須在嚴密監視下自費在酒店隔離至少3天，以防傳入變種病毒。加拿大已加強病毒檢測，而加拿大的航空公司已同意取消所有飛往加勒比海或墨西哥等太陽帶地區的航班。杜魯多在記者會上說，目前不是飛行的時候。

紐約市餐廳情人節恢復堂食 入座上限25%

美國紐約州疫情有所緩和，州長科莫(Andrew Cuomo)周五表示紐約市的餐廳可於2月14日情人節重開室內用餐區，但入座率不可超過25%。紐約市數以千計的餐廳自12月中起禁室內堂食，餐廳只靠外賣和室外臨時座位吊命。情人節是餐飲業年中最旺日子之一，重開部份堂食有助增加餐廳營業額。

土耳其17巿現變種病毒個案

土耳其衞生部長表示，全國已有17個城巿受英國變種病毒入侵，感染總人數增至128人。他指截至目前疫苗接種工作不受病毒出現變異影響，「不過新變種病毒可能會影響疫苗研究」。

路透社/法新社/中央社

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