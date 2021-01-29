歐盟與英國阿斯利康藥廠（AstraZeneca）爆發的疫苗減量紛爭，越演越烈，歐盟宣布由今日至3月底，歐盟境內生產的疫苗，出口須取得核准。對歐盟中止英國脫歐部份條款以執行疫苗出口管制，英國首相約翰遜向歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示「深切關注」。

歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）與歐盟衞生事務專員基里亞基季斯（Stella Kyriakides）共同召開記者會，宣布啟動武肺疫苗出口授權機制。東布羅夫斯基斯說，保護歐盟公民安全是首要任務，當前疫苗無法交付的挑戰讓歐盟無選擇只能採取行動。而基里亞基季斯則說歐盟過去一年為疫苗廠商投入資金，目的就是為確保當疫苗獲得授權後開始交貨，廠商需遵守承諾。

據歐盟發出的補充說明，實施疫苗出口限制後，在歐盟境內生產疫苗要出口前需要提前通知並取得批准。歐盟強調這項機制並非限制疫苗出口，而是一些疫苗廠商缺乏透明，希望透過這項機制獲得完整訊息以確保廠商履行交付承諾。

今次糾紛導火線是歐盟近日與阿斯利康因疫苗供應減量發生嚴重爭執，阿斯利康上周五通知歐盟，今年第一季供貨量將減少高達60%，並說因與英國更早簽約，會優先供貨給英國，而與歐盟簽約時列明是「盡力而為」提供疫苗。歐盟付了訂金而拿不到疫苗，為迫阿斯利康履行合約，先公開雙方合約，再啟動疫苗保衛戰。

路透社/中央社

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