兩大科網巨企蘋果公司和Facebook連日交鋒，繼蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）不點名批評Facebook後，Facebook據報將對蘋果提出反壟斷起訴，指控蘋果濫用旗下應用程式商店App Store的控制權。

科技新聞媒體The Information報道，Facebook訴訟將針對蘋果要求包括Facebook等第三方開發商遵守App Store的使用政策條款，但蘋果自家應用程式卻不受限制。

FB斥蘋果新私隱設定損小企利益

Facebook拒絕正面回應提訟的報道，但聲明提到：「蘋果正利用對App Store的控制權造成反壟斷，損害應用程式開發商和小企業的利益。」Facebook所指的相信是iOS 14相關的App Store政策變動。

蘋果去年6月公佈配合iOS 14的App Store政策變動，要求提高透明度，稱為「應用程式追蹤透明度」（App Tracking Transparency），預定今年春季推出，規定應用程式追蹤個人數據之前，必須先徵求用戶許可。

庫克批評Facebook商業模式

Facebook行政總裁朱克伯格在日前公佈季度財報時，正面批評蘋果及相關App Store政策。他稱：「蘋果有各種動機利用其在平台的主導地位，干擾我們和其他應用程式運作，這是他們慣常做法。」他形容iOS 14的變動將令大量小企業無法再透過針對性的廣告吸引客戶。

庫克後來在一個關於私隱保護的視像會議上指，演算法助長了虛假資訊和陰謀論，批評依賴針對性廣告的商業模式。這種商業模式實際上是社交傳媒的主要收入來源，Facebook正是當中最大得益者。

美國霍士新聞／路透社

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