（北美通訊）中國政府在新疆監控維吾爾人的電腦數據庫，在美國曝光。這個容量達52GB的數據庫內，詳述當地公安如何全方位監控維吾爾人，除了傳統的情報收集途徑，也會使用程式，自動下載居民手機內的個人私隱。此外，數據庫內有全民體檢收集得來的個人生物數據，反映體檢在當地已成為監控系統的一部份。

專門作調查報道的美國網媒《The Intercept》，取得這個龐大的電腦數據庫，並解讀接近2.5億條原始數據。該數據庫由烏魯木齊市公安局和新疆公安局共同管理及使用，當中包括由中央政府提供的資料，內容包括公安收集到的情報檔案、警民會議紀錄、舉報人士提供的資料等。資料反映當局在烏魯木齊設置大量檢查站，阻止當地人自由流動。

數據庫內容顯示，中國政府結合手機、廉價數碼鏡頭系統，以及大眾雲端硬碟服務，全面監控和鎮壓新疆維吾爾人。資料內記載大量少數民族居民原始數據，包括個人電話號碼、短訊內容、通話、安裝的手機程式、上網瀏覽，以至個人銀行交易等紀錄，反映當局以為打擊極端恐怖主義為由，對少數民族作鉅細無遺的資料收集。

報道指，這些數據反映當局採用大量自動化程式，加強監控宗教活動，其中一款手機程式「反恐之劍」（anti-terrorism sword），可自動下載居民手機的資料。當局也會使用「淨網衛士」、「百姓安全」、「取證數據管理」等不同程式，擅自從微信、Outlook等其他手機程式收集私隱資料。

另人震驚是，數據庫內也有全民體檢收集而來的居民生物數據，反映體檢並非單純出於健康考慮，而是監控系統一部份。當局採用上海藍燈數據科技股份有限公司（Landasoft）研發的大數據分析系統「iTap」，收集及分析這些資料。

報道指，新疆維吾爾人一旦離開中國，在外國申請政治庇護，就會被中國視為恐怖分子。而留在新疆的維吾爾人，一旦被判進入「再教育營」，一般不會有明確刑期，刑期長短按情況而定。這些資料在數據庫中皆有紀錄下來。

專注研究中國新疆和西藏問題的德國人類學家鄭國恩（Adrian Zenz）表示， 這次曝光的數據庫，足以證明新疆存在令人難以置信的全民監控問題。中國外交部及藍燈數據沒有回覆《The Intercept》的查詢。

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