【新增美軍聲明】日本《產經新聞》報道，多架中共解放軍戰機本月23、24日侵入台灣防空識別區（ADIZ），目的可能在於恫嚇在台灣南方外海航行的美國航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）。但美軍太平洋司令部其後發出聲明，指中國戰機從未威脅到美軍戰艦、戰機和士兵，但其行動符合北京破壞穩定和侵略性行為模式。

《產經新聞》引述台灣國防部官員指出，「羅斯福號」戰鬥群本月23日經菲律賓北部的巴林當島（Balintang）海域，從西太平洋朝南海航行，是美國總統拜登上任後，美國航母首度到南海執行任務。解放軍當日共派出1架運8反潛機、8架轟6K和4架殲16侵入台灣西南防空識別區。翌日更有Su-30戰機、殲16戰機等12架戰機以及1架運8反潛機等侵犯台灣防空識別區，戰機可能搭載長程反艦飛彈，進行發射訓練，同時也可能以電子偵察機探測美方反應。不過，美軍太平洋司令部一位軍官說，中國戰機從未飛近美航母戰鬥群250海浬範圍。

中國過去未曾一口氣派8架轟6K飛入台灣西南防空識別區，該批戰機很可能是在進行演練，假想進行多枚反艦飛彈齊發的飽和攻擊，美國航母則出動艦載機戒備。報道說，美國航母並非航行在台灣與菲律賓之間的巴士海峽，而是更南方的巴林當島海域，可見美軍事先對中國有所戒備。

美軍印太司令部（U.S.Indo-Pacific Command）曾發表聲明表示「羅斯福號」戰鬥群進入南海，但未透露航行途徑。在解放軍戰機擾台後，美國國務院曾發出聲明對中國向台灣的軍事施壓表達憂慮，重申與台灣持續合作，為維護台灣海峽與區域和平與穩定做出貢獻。

中央社/路透社

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