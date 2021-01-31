愛滋病在全球至今奪去逾3300萬人性命，醫學界至今仍無法找到針對愛滋病病原體人類免疫缺陷病毒（Human Immunodeficiency Virus，HIV）的疫苗。加拿大謝布魯克大學（Universitéde Sherbrooke）流行病學家佩平（Jacques Pepin）教授在其著作《愛滋病的起源》（The Origins of AIDS）中推測，一名士兵在第一次世界大戰時，從喀麥隆一隻黑猩猩身上感染了HIV，然後將病毒在剛果民主共和國首都萊奧波德維爾市（現改名金沙薩）散播。

佩平教授1980年代在現今剛果民主共和國擔任醫生，一直想找出HIV病毒的源頭。HIV病毒是人畜共通病（zoonoses）傳播的一例，病原體可以從一種物種傳入另一種物種，例如武漢肺炎、禽流感和牛痘，佩平在2011年《愛滋病的起源》初版中，推論喀麥隆一名獵人在20世紀初期感染了HIV，然後再在萊奧波德維爾市散播。但他最近出版的《愛滋病的起源》修訂版中更改了自己的推測，他相信「零號病人」並非土著獵人，而是第一次世界大戰一名士兵，為了裏腹獵殺黑猩猩而受到感染。

他接受《每日郵報》訪問時表示，徳國一戰期間在非洲有多個殖民地，盟軍決定攻擊這些殖民地，其中之一就是喀麥隆。1916年英國、比利時及法國聯軍從五個方向攻擊喀麥隆，其中一條入侵路線派出1600名士兵，從萊奧波德維爾（Léopoldville）沿剛果河及其支流桑格河（Sanger River）前進，最後步行到達喀麥隆。

軍隊最終到達喀麥隆小鎮莫倫杜（Moloundou），以往已有研究推測莫倫杜便是最先出現愛滋病毒感染的地方。佩平說︰「士兵在莫倫杜逗留了三或四個月，他們當時面對最大的問題不是敵人的子彈，而是飢餓。」

佩平估計由於後勤出現問題，導致士兵糧食不足，迫使他們冒險進入森林獵殺動物。「我推測其中一名士兵在森林中打獵時受到感染，他殺死一隻黑猩猩，為了方便帶回便剖開動物，結果受傷而感染病毒。」

他估計受感染士兵最終返回萊奧波德維爾，然後在當地引發第一波感染。但他認為病毒最初開始感染人類時，傳播速度緩慢，估計由1916年起至大約1950年，導致500人感染。而傳播方式主要由於當地醫院資源短缺和消毒不足，重複使用不潔的針頭散播病毒。

1960年剛果民主共和國獨立，大批難民及移民湧入萊奧波德維爾，亦導致貧窮及娼妓盛行，促使愛滋病毒加速傳播。一名海地技術助理在當地感染了HIV，回國後在男同性戀圈中傳播，數年後HIV傳入美國，又在男同性戀人士和吸毒者中廣泛感染傳播，再由美國傳到西歐。

英國《每日郵報》

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