俄羅斯民眾無懼當局威嚇與阻撓，連續第二個周日在全國多個城市爆發示發，聲援將於周二受審的反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）。監察組織指警方在全國扣留5,021人，單在莫斯科就有逾1,300人被扣，包括他的妻子尤利婭（Yulia Navalnaya），另有82名記者都遭拘留。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周日亦在Twitter推文，對俄羅斯政府「大規模拘捕及過度使用武力」對付示威者及記者深表遺憾，更提醒「俄羅斯要遵守其國際承諾」。美國國務國務卿布林肯（Antony Blinken）周日譴責俄羅斯以「嚴厲」手段打擊和平示威。

莫斯科示威者高呼「自由！」、「普京是一個小偷！」，31歲示威者德曼季耶娃（Elisaveta Dementieva）慨歎「國家如此害怕我們真羞愧」，數百人更聚集在納瓦爾尼被囚禁的監獄聲援，結果數十人被捕。21歲學生納迪亞（Nadia）坦承示威並不足夠，「要做更多才可令納瓦爾尼獲釋，要做得更多才能令俄羅斯獲得自由」。

示威者持金色馬桶刷諷普京

許多示威者手持金色的馬桶刷諷刺普京，納瓦爾尼被捕後，他的團隊就在YouTube上發佈影片，指普京涉嫌在黑海建造價值13.5億美元（105億港元）豪宅，宅內更有每支價值700歐元（6552港元）馬桶刷。

布林肯周日在社交網表示，「美國譴責俄羅斯當局連續第二周，持續以嚴厲方式對付和平示威及記者。我們再次呼籲俄羅斯，釋放因行使人權而被拘留的人。」俄羅斯外交部長在社交網Facebook發表聲明，指美國「嚴重干涉俄羅斯內政」，證明是華盛頓所控制的網上平台推動集會。

納瓦爾尼妻子尤利婭繼上周後再次被捕，無數人與她一樣，堅持上街反對總統普京。「納瓦爾尼觸發了一場反普京的運動，這是史上第一次。」莫斯科社會經濟科學學院的社會學家哈茲指出：「這是俄羅斯歷史性的一刻。」

例如42歲的帕謝奇尼克是社會主義者，亦為普京侵吞克里米亞而喝采；過去他視納瓦爾尼是西方的「第五縱隊」，如今卻出來撐對方，只因他更希望社會改變，尤其無法接受異見者受迫害。

多個城市都有集會，周日率先在俄羅斯西伯利亞和遠東地區登場的示威，已至少有250人遭到警方拘捕，示威民眾不顧寒冷和被捕威脅，仍紛紛走上街頭抗議。在海參崴，由於警方防堵示威者進入市中心，示威人士被迫移往海邊和結冰的阿穆爾灣（Amur Bay）海上。曝光的畫面顯示，示威者在攝氏零下13℃低溫手牽手在冰上遊行，沿途高呼「普京是賊」。

在西伯利亞城市托木斯克（Tomsk），示威者聚集在一個演奏廳外高舉俄羅斯國旗，同時高呼「釋放他！」在西伯利亞東部城市雅庫茨克（Yakutsk），周日有數十人在攝氏零下42℃的氣溫下出來抗議，其中一人表示：「這是我第一次參加示威。我真的受夠當局完全藐視法律。」

俄當局示威前嚴陣以待

上周日大約逾百城市連線示威活動中，有近4,000人被拘留，大約有20人被控襲警察並面臨刑事指控。在今次示威舉行前，幾名納瓦爾尼的盟友，包括他的胞弟奧列格（Oleg）和律師索博爾（Lyubov Sobol）上周都遭到扣留，軟禁至3月底，原因是他們涉嫌號召民眾參與抗議行動，違反防疫限令。俄羅斯當局事前已幾度警告民眾勿參與集會，莫斯科市中心周日提早「清場」，警方已宣佈關閉7個地鐵站，並限制市中心行人移動範圍。市府當局還表示，市中心部分餐廳和商店將關閉，地面交通也會改道。

納瓦爾尼去年8月在俄羅斯一架內陸航機上疑因神經毒劑「諾維喬克」中毒昏迷，被送往德國柏林醫治，他療養五個月後，明知會被捕仍在本年1月返。當局以他違反緩刑條件為由拘押他，判他入獄30天，莫斯科一個法院上周四拒絕他的上訴，他周二接受審訊，隨時被判入獄3年半。

納瓦爾尼被捕後，他的團隊就在YouTube上發佈了兩個小時的長片，指普京涉嫌在黑海建造豪宅。普京稱自己和他的任何近親都不擁有該物業，其老朋友兼柔道陪練夥伴羅滕貝格（Arkady Rotenberg）周六聲稱自己是豪宅擁有人。

路透社／美聯社／中央社

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