BNO（英國國民（海外）護照）持有人可由周日（1月31日）起申請簽證到英國居留，中國隨即作出反制措施，宣佈不承認BNO為旅遊和身份證明文件。英國保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan-smith）在英國《每日電訊報》撰文呼籲，英國政府「不應忽視中方針對BNO」，因為觀乎中共一向的手段，今次突然宣佈不承認BNO，代表會進一步加劇對香港的嚴厲鎮壓，例如阻止BNO持有人離港，必須盡快採取行動「做得更多」。

施志安在文中寫道，中共在香港實施國安法，公然違反《中英聯合聲明》，英國政府推出「5+1」方案，中共在BNO（英國國民（海外）護照）持有人可於周日（1月31日）起申請簽證到英國居留前，宣佈不承認BNO為旅遊和身份證明文件，用意可謂非常明顯。

他認為雖然BNO不被承認為旅遊和身份證明文件，不一定會令持有人無法獲得簽證，但仍覺得很多港人將無法前往英國，而那些曾參與民主示威的年輕人更可能是最大受害者。他更擔心中共可能會有進一步行動，例如阻止任何BNO持有人離開香港。

施志安指出，英國與很多其他國家一樣在經濟上越來越倚賴中國，從手機到核電廠，因而即使中國做出種種令人震驚行為，佔領南中國海、與印度發生邊境衝突、壓制境內基督徒、嚴重迫害新疆維吾爾人，但經濟因素削弱了英國政府對中共的憤怒，更有意增加中英貿易，似乎譴責與經濟應該分開處理。

他認為如果英國政府堅決要求中國政府為自己的行為負責，便要做得更多。他很驚訝即使證據確鑿，英國政府至今仍未落實《馬格尼茨基制裁法》（Magnitsky sanctions），對有份鎮壓香港及維吾爾種族滅絕的人士實施制裁。施志安指出，英國國會議員正試圖說服政府，讓英國法院聽取有關中共種族滅絕的證供。由於法院才有權力定義種族滅絕，而中國在聯合國一直竭力阻撓，因此議員認為政府應該允許英國法院審理有關證據。隨著歐盟準備與中國達成貿易協議，而忽略了中共政權的殘酷，英國有機會起帶頭作用。

他在文末指出英國過去歷史已證明，為了短期利益而忽視暴力和迫害會有甚麼果，但現在唯一問題是：「我們會採取行動嗎？」

英國《每日電訊報》

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