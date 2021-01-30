根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超逾1.02億，全球死亡人數超過222萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,597萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過43.7萬。印度確診人數超過1,073萬，死亡人數超過15.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破910萬，死亡人數超過22.1萬。英國、俄羅斯、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼等8國確診宗數均超越100萬大關。

日本出現首宗本土變種病毒群組

日本埼玉縣一處職場7人確認感染英國武肺變種病毒，日本政府厚生勞動省相信這是境內首宗變種病毒群聚感染，正調查傳染途徑。日本放送協會（NHK）報導，與埼玉縣同一處職場相關的3人，昨天確認感染武肺英國變種病毒株，加上之前相關職場已有4人確診，總計該職場相關人等已有7人感染變種病毒。另外，東京都內一名沒有英國旅遊史的50多歲男性，昨天也確認感染變種病毒；這名男性是之前確診感染變種病毒的50多歲女性的密切接觸者。根據統計，日本目前有15人無英國旅遊史，也沒有跟從英國返日人士有所接觸，卻感染變種病毒。厚生勞動省表示，雖然變種病毒感染並未明顯擴大，但政府會持續進行監控。

葡國醫院深切治療部瀕爆煲 武肺重症患者空置病床僅剩7張

葡萄牙衞生部門周六公佈，目前國內大陸各間醫院深切治療部只餘下7張空置病床，因感染個案激增，促使當局要將一些重症患者送往鄰近島嶼醫院。根據數據顯示，國內大陸醫院有850張專供武肺患者病床，但目前已使用了843張。

意國批准接種阿斯利康疫苗 建議55歲以上人士用其他選擇

意大利藥品監管機構AIFA周六批准國內所有成年人接種阿斯利康疫苗，但同時建議55歲以上人士採用其他選擇。「AIFA根據歐洲藥品管理局的指引，授權18歲以上人士接種阿斯利康疫苗預防武漢肺炎」，但亦列明對疫苗適用55歲以上人士存在「一定程度不確定性」。

歐洲藥品管理局（EMA）周五批准使用阿斯利康疫苗，但EMA提醒疫苗未有足夠55歲以上人士測試數據，但仍指可以供長者接種。

法警方搗破百人「性愛派對」 搞手違反宵禁限聚令被捕

法國巴黎警方周五搜查郊區一個倉庫，搗破一個為數100人的「性愛派對」。根據法國法例，成年人狂歡聚會並非違法，但派對違反了政府頒佈的武肺宵禁、口罩及社交距離規定，警方拘捕3名派對搞手者。

莫斯科市長確認 全巿逾一半民眾確診

俄羅斯莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，全市已有超過一半民眾染疫。俄羅斯塔斯社引述索比亞寧（Sergei Sobyanin）接受俄國電視台訪問稱，「莫斯科有超過一半的民眾已經染疫」。

路透社/法新社/英國《每日郵報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！