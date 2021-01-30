英國為BNO護照持有人推出的「5+1」簽證計劃，周日開始接受申請，合資格港人可與家人申請特別簽證，有效期由原本的6個月延長至5年，並可以在英國居留和工作，之後便有權申請入英籍，取得英國公民身份。英國廣播公司訪問早前已抵達英國的港人移民家庭，其中父母直言香港核心價值正隨時間逝去，移民是為了子女的教育和將來。

核心價值正逝去 赴英尋更好機會

李先生（Andy Li）與黃姓妻子（Teri Wong）去年10月與一對子女前往英國約克。兩夫妻表示，移英主要是為了子女的未來，李先生說：「我們感覺到香港所珍重的核心價值正隨時間逝去，所以我們決定要為孩子提供更好的機會，不只是教育，還有他們的將來。」

英國政府去年已容許BNO身份持有人及其受養人，透過「特許入境許可（LOTR）」提前抵英，藉此取得6個月的居留期工作、讀書。李家的14歲女兒「Gudelia」和11歲的兒子「Paul」已物色到新學校，李先生則以遙距方式繼續為深圳一間電子公司工作。

李先生直言，英國的法治系統、言論自由、民主選舉，正是他在香港渴望擁有。黃女士則希望，子女能在學校暢所欲言，而不是在現時香港般要慎言，「這並非我們想他們過的生活」。

曾參與示威 憂留港成政權目標

另一名最近到英國、曾參與2019年反送中示威的23歲受訪者指出：「我擔心決定留下的親朋戚友的安全。由於我積極參與示威，恐怕我也成為香港政權的目標。」該受訪者也表示：「獲給予居留機會是夢想成真」。

自1997主權移交至今，只有不多於1.6萬名香港居民成為了英國公民，但最新的BNO簽證計劃令入藉門檻大幅降低，預期令更多港人有能力移民。有移民顧問指出，有些客戶停止了加拿大、澳洲及台灣的移民申請，轉而前往英國。

年輕人抗拒離開 仍冀改變香港

英國內政部的一項經濟評估預計，首年將有50萬持有BNO的港人及其家屬定居英國，未來5年內則超過100萬人，但當局亦補充有關預測是極端情況，相信大部份人會選擇留守香港。很多人未必想離開年老的父母或學習新語言，以及放棄香港這地方。這名移民顧問說：「有一定數量的人不想離開，尤其是年輕人，他們寧願在香港死。我有很多客戶與子女有爭執，因為他們不想移民，他們說：『為甚麼我要走？我要努力改變這地方。』」

不過，英國脫歐及武漢肺炎疫情為港人找工作增添不確定性，而且也不能排除當地人抗拒有太多香港移民。英國護照及簽證代辦中心「British Connections」顧問布盧姆菲爾德（Colin Bloomfield）說：「冷靜思考過後，很多人都會決定留在香港。」

英國內政部發言人指出，「重點不在於（移民）數字」，而是「政府致力給予香港BNO持有人前往英國的選擇，履行我們對他們的歷史承諾」。

英國廣播公司／《蘋果》資料室

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