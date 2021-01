BNO居英簽證正式開放申請,英國內政部料近300萬合資格港人中,有14萬或會在今年申請簽證。但受武肺及脫歐雙重夾撃,當地失業率最新攀升至5%,料年中有260萬人失業,當地人到底如何看待這班港人移民新力軍?《蘋果》特約記者在倫敦訪問當地人看法,大部分對政策表示歡迎,他們指,香港明顯受着專制打壓,認為英國有義務和責任支援香港人,部分人認為港人移民多數是中產,可帶動英國經濟,但也有人認為現階段並非接收港人好時機,也有人抱怨大批港人來英國買樓,推升樓價,令本地人更難上車。

倫敦特約記者 梁可瑩

30多歲的Ben認為,英國身為香港前宗主國,有道義為港人提供入籍途徑。他明白此舉會增加當地人就業壓力及推高樓價,現時亦未是最好時機接收港人,但他認為英國政府執政方針都是有利中產,相信移民港人都是有技術人士,可為英國帶來利益。

英人:香港明顯受着專制打壓統治

被問及現時中國反制措施包括不承認BNO,是否對港人不公,他認為「中國政府處事很少公平公正 (there isn’t very much the chinese government does is fair),香港明顯正受着專制打壓統治 (obviously there is a repressive regime going on Hong Kong),英國長遠更有責任照顧港人前途。

早前普華永道(PwC)會計師事務所發表報告,指受脫歐及在家工作趨勢影響,倫敦人口將減少30萬,為30年來首次出現人口下跌。根據下議院圖書館上月數字顯示,倫敦是全英移民人口最集中城市,有近37%人口非英國出生,比起平均全國只得14%非英國出生人口高出一倍。故此在倫敦街頭多見是移民人士或非英國出生市民。

27歲法國籍Carolyn在2012年移居英國,已取得當地永久居留權。她認為許多本地人都失業,包括自己原本是餐廳經理,但因疫情失去工作,要冒險到武肺檢測中心當清潔工。她指當本地人也一職難求,擔心大批前來的港人會令職場競爭更大。不過她同時指脫歐令大批原本在英國生活的移民工回流歐盟國家,故港人移民英國恰好可平衡移民人口。她續指大部分英國人都對移民很友善,相信港人不難融入社會。

認為港人移民可帶動英國經濟

至於在英國生活已22年的哥倫比亞裔Andy認為,BNO簽證是個很好的措施,可提供誘因讓港人創業,甚至創造更多職位給當地人。他認為所有行業都需要人才,只要大家都對社會有貢獻,他不會視港人移民措施擾人,反而視為發展良機。

有不少英人歡迎港人,但亦有人擔心會加劇貧富懸殊。不願上鏡的42歲英國人Elaine表示,以現時倫敦西北面為例,樓價已比15年前推高45%,如大批港人來英國買樓,會令本地人更難上車,同時增加了就業市場競爭,或會令更多人流浪街頭。

