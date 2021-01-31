不少武漢肺炎確診者都曾出失去嗅覺或味道症狀，當他們痊癒後，這些症狀便會消失。但有患者發現自己康復後，嗅覺卻出現異常，以往嗅起來感覺不錯的東西，現在卻變得感到難以接受。

住在英國伯明翰薩頓科爾菲爾德的菲亞（Clare Freer）去年3月感染武漢肺炎，她痊癒開始發現自己嗅覺與以往大變。她坦言每次為家人烹調時都想哭，「氣味讓我頭暈，每次打開焗爐，我便覺得屋內充滿腐爛的氣味，簡直讓人無法忍受」。

菲亞確診後和許多患者一樣都曾失去嗅覺，兩個月後嗅覺開始逐步恢復，但到6月開始感到出現異常。她總嗅到以往最喜歡的食物發出一股難聞的味道，每次將食物放入焗爐，又嗅到一股強烈的化學及燒焦味道。現時她嗅到洋蔥、咖啡、肉類、水果、酒精、牙膏、清潔用品甚至香水都想嘔吐，連水喉水亦令她覺得不適，因此連洗衣服都變得很難受。她現時只能吃麵包和芝士，「我沒有一點力氣，而且渾身酸痛」，連親吻丈夫都變得難受，使她的情緒大受影響，經常忍不住哭泣。

菲亞的症狀名為嗅覺錯亂（parosmia），根據統計65%武肺患者失去嗅覺和味覺，而其中約10%出現「嗅覺定性障礙」。而患者數量越來越多，專家們目前都無法確定起因，亦不知道如何治療。

全球化學感官研究協會英國負責人史密斯（Barry Smith）教授說，初步估計病因可能因為神經纖維受損導致。神經纖維負責將訊號從鼻子傳遞到大腦感知氣味的嗅球（olfactory bulb）末端，帕克指當這些纖維重新生長時，無論損傷是由意外或因病毒細菌感染引起，這些纖維可能會重新連接到錯誤的末端，因而導致嗅覺錯亂。

現時facebook有一個由失去嗅覺組織「AbScent」成立的群組，目前已有6,000名成員，幾乎所有成員都是因為感染武肺失去嗅覺，最後出現嗅覺錯亂。「AbScent」創辦人凱利（Chrissi Kelly）表示，「（成員）對不同氣味的形容包括死亡、腐爛、糞便」，另一個更驚人發現是對某些人來說，愛上尿布和衞生巾的氣味，「人類排洩物嗅起來像食物，而食物現在變得如人類排洩物」。

英國廣播公司

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