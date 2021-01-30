英國皇室成員的私生活向來備受關注，英國廣播公司（BBC）曾經在1969年播出一套名為《皇室》（Royal Family）的紀錄片，講述皇室成員的日常生活，但之後因為私隱考慮被指遭白金漢宮要求禁播至今。不過，這段紀錄片最近神秘外洩，突然在YouTube出現，其後YouTube在接到版權申訴後迅速把它刪除。

《皇室》1969年在英國廣播公司首播、片長110分鐘，前所未有地讓公眾一看皇室成員的私生活。紀錄片至今仍是英國其中一個最高收視的節目，BBC估計全球有超過3.5億人收看紀錄片。但1970年代就沒有再播出這套紀錄片，據報是在白金漢宮要求下停播，紀錄片便藏在英國廣播公司的檔案庫。

目前暫時未知為甚麼紀錄片會外洩，也不知上載人的身份，YouTube在接到版權申訴後，就迅速把它刪除。英國廣播公司發言人拒絕評論事件，YouTube表示每當有版權申訴，就會立即移除內容，「這段片也是一樣」。白金漢宮發言人拒絕回應。

報道指，英女皇在片中把美國大使比喻為猩猩，「有一隻大猩猩，是我遇過最可怕的……他身體矮小、有長手臂」。片中也播出鮮為人知的皇室日常，包括皇室成員一起吃飯、英女皇在錢包找錢為當時6歲的愛德華王子（ Prince Edward）買糖等。在1960年代，越來越多英國人認為皇室家庭與正常社會脫節，這部紀錄片是BBC在當年獲得皇室獨家授權，向公眾展示皇室成員的日常生活，被認為是皇室尋求拉近與公眾關係的嘗試。

英女皇女兒安妮公主（Princess Anne）曾經表達對拍攝紀錄片的不滿，「我從不喜歡拍皇室電影的想法，我總覺得是一個爛主意。當你自從小時候開始就引起民眾的關注，而你只是不想再受關注了，你最不需要的一件事就是讓他們有更多接觸你（的機會）」。

Netflix原創劇集《王冠》（The Crown）也有提及這段歷史，劇集內主要講述皇室成員對家中充滿鏡頭感到不滿。

美國有線新聞網絡

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