美國國防部周六公佈，暫停為古巴關塔那摩灣監獄40名囚犯注射武肺疫苗，同時會審查監獄人員的保護措施。

國防部發言人柯比（John Kirby）周六在Twitter推文表示，目前未為任何關塔那摩灣監獄囚犯注射疫苗，國防部將「暫停」為囚犯接種的計畫，「我們已暫停計畫，同時會審查部隊保護協議，我們仍緊守確保部隊安全義務」。《紐約時報》早前報道，關塔那摩灣監獄日內將為囚犯接種疫苗後，隨即引來不少批評。

美國軍方本月初公佈計畫為監獄內所有人員，大約1,500人包括囚犯在內接種疫苗，預計將分配足夠的疫苗。但由於醫療私隱條例，軍方並未透露實際會有多少囚犯接種了疫苗。

美國軍方在疫情爆發初期，以基於安全原因為由，停止報告個別基地確診宗數，因此未有任何關塔那摩灣監獄確診報告。

美國於2002年1月開設了塔那摩灣監獄，拘留涉嫌與阿蓋達和塔利班有聯繫人士，包括五名涉嫌策劃和協助2001年911襲擊的疑犯。

美聯社

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