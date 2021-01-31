美國強生（Johnson & Johnson）公佈旗下武漢肺炎疫苗的測試數據，強生疫苗在全球大規模測試中，單劑效力達66%，料會成為繼輝瑞/BioNTech和Moderna疫苗後，第三款在美國獲批的疫苗。本文將對強生疫苗作出簡介。

疫苗效力

強生疫苗在全球第三階段大規模測試中，單劑效力66%，疫苗亦具備85%有效率讓武肺患者毋須住院及死亡。

在全球試驗中，強生疫苗對中度和嚴重病情的防禦效力，在美國達72%、拉丁美洲66%，南非57%。當中，南非接受測試的患者有95%都是感染了近期發現的南非變種病毒。

疫苗原理

強生疫苗屬於非複製型病毒載體的疫苗，由一種稱為26腺病毒（adenovirus 26）的常見感冒病毒製成。科學家把武漢肺炎病毒的少部份基因編碼，添加到減弱的26腺病毒，科學家改造過腺病毒，令其可以進入人體細胞，但不會令人患病。腺病毒把武漢肺炎病毒基因編碼帶進人類細胞，繼而誘發免疫反應。

傳染病專家沙夫納（William Schaffner）說：「因此你接種疫苗時不會受到病毒感染，表面僅含有一些無害的武漢肺炎病毒蛋白。那是披着狼皮的羊，當你免疫系統遇到它，就會作出反應及產生保護，將來針對真正的武漢肺炎病毒提供保護。」

與現有疫苗差別

美國費城兒童醫院疫苗教育中心主管奧菲特（Paul Offit）解釋，現已獲批使用輝瑞和Moderna疫苗，是單純通過脂質納米顆粒或脂肪滴向人提供病毒基因，強生向人所提供的病毒基因則是已經無法自我複製。

相比現有疫苗需要注射兩劑，強生疫苗是目前唯一的單劑式疫苗，儲存方面跟Moderna疫苗一樣，可存放在一般冷藏溫度。強生指，疫苗可在華氏36度至46度（攝氏2.2度至7.8度）的環境下保持穩定3個月，所以醫療場所不用額外購買設備去額外存放疫苗。對於鄉郊地區及資源不足的發展中國家而言，強生疫苗可能會較受歡迎。

單劑式好處

儘管按目前測試結果，單劑式疫苗的有效率低於兩劑式，但也有其好處。單劑式疫苗可令接種程序變得較簡單，也意味能讓較多人接種。沙夫納認為，這類疫苗能夠「確實加快」全球疫苗注射；哈佛醫學院的巴魯什（Dan Barouch）亦表示：「如果是單劑式疫苗，那麼10億劑疫苗就代表有10億人接種。」

使用申請

強生將於2月初向美國食物及藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權，FDA及美國疾控中心（CDC）屆時會進一步審視研究數據。奧菲特指出，當局處理強生疫苗的申請過程，應該會類似Moderna及輝瑞疫苗，而輝瑞疫苗申請需時多於三周，Moderna疫苗則要多於兩周。

美國有線新聞網絡

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