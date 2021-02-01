由於武漢肺炎疫情嚴峻，日本多地發佈了「緊急事態宣言」收緊防疫措施。豈料與自民黨聯合執政的公明黨籍眾議員遠山清彥，被揭在「緊急事態宣言」實施期間，跟友人深夜造訪東京銀座夜總會，還被指將有關消費以「餐飲費」名義開公數，據悉他已遞交了辭職信。

公明黨籍眾議員遠山清彥被日本傳媒揭露，他於去年12月22日晚上11時後，前往銀座的高級夜總會跟朋友聚會，當時東京正實施緊急狀態，更令人咋舌的是，據指他的秘書動用政治獻金付費給酒店女郎，並以「餐飲費」的名目掩飾，遠山已辭去公明黨幹事長（秘書長）代理一職，今天（1日）亦已向眾議院議長大島理森辭職。

其他政治人物也被揭發無視疫情前往夜總會，自民黨籍眾議員、國會對策委員長代理松本純被拍到1月18日晚上，出入東京銀座等3間居酒屋和餐廳，離開最後一間店時已是晚上11時。當初他聲稱自己是獨自一人，但後來被揭自民黨籍眾議員、文部科學副大臣田野瀨太道，以及自民黨籍眾議員、國會對策副委員長大塚高司當晚也有陪同。

三人今天下午已向自民黨總部提交離黨申請，自民黨內部召開了黨規委員會受理申請，自民黨藉的日本首相菅義偉去月27日在國會參議院預算委員會答詢時，為事件表達歉意。

共同社／中央社

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