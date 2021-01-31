英國周日起讓香港BNO持有人申請新簽證，讓港人可赴英居留和工作，繼而申請入籍英國。計劃離開香港前赴英國展開新生活的港人，直言心情複雜，難過不捨、迷惘不安，但也有人感到期待與安慰。

44歲的郭太（化名）在香港出生成長，熱愛在獨立書店的工作，丈夫則從事IT行業，兩人育有一名15歲女兒，雖然3人從未去過英國，但已決定搬往這個國家重新開始。郭太說：「我很愛香港，但之前發生的事情令人很大壓力，就像總是有一隻鬼在你背後，監視着你的一舉一動，即使你嘗試不去看它也不行。當英國公佈簽證計劃，我與丈夫當晚就討論這事，很快就下了決定。」

年輕公務員毅然赴英國 冀享自由表達權利

本身任職公務員的黎小姐（化名）決定離開香港，是因為港府要求公務員要宣誓效忠。30多歲的她說︰「我心想，我不是要為這個政府服務，我是為香港市民服務的，他們不是我的老闆，我應該有自由表達意見的權利。」她在Facebook曾經表達支持抗爭運動，但國安法生效之後，她把這些帖文及Telegram的賬戶都刪除了。

黎小姐的父母從商，支持香港政府。當她向父母表示決意移民時，雙方有過「艱難」對話，她的丈夫則擔心自己英語能力不足。他們沒有多少明確的計劃，落腳後暫時只能利用積蓄過活，她說：「我比較喜歡英格蘭南部，因為我喜歡溫暖的天氣，但很難作出決定，因為我在當地誰也不認識，也不曾到訪過那兒。我會找一份收銀員或侍應的工作。對我來說，自由比地位或金錢更重要。」

英國當局估計有超過500萬人有資格申請BNO簽證移居英國，本土英國人對此有不同意見，有人認為香港人帶來資金，工作辛勤又熱愛和平，他們「張開雙臂」歡迎香港人移居，但也有人擔心這麼多港人湧入英國會造成文化衝擊、房屋不足、教育緊張，並在失業率高企的情況下會跟英國人「爭飯碗」。

英網民歡迎港人 亦憂中國「臥底」趁機潛入

有網民在英國《星期日泰晤士報》的BNO簽證報道下留言。「J Tate」說︰「我們還有空間嗎？在武漢肺炎疫情衝擊後，我們很慘。」有網民回答道︰「有大量空間。除了是做正確的事，香港人就像之前的其他移民，假以時日會以倍數地在文化和經濟上償還給這個國家。」

「T Shelby」則說︰「我們全民公投去阻止不受控制的歐盟移民，但政府讓數百萬中國人入境，我們卻不能作決定？」也有人分不開香港人與中國人，認為政府打開大門，將會讓大批中國「臥底」潛入英國。有人形容此次移民潮是「文化災難」，也質疑很多香港人並不如傳聞所說多數是「教育程度高、擁有高技術」，指出在南部已見過完全不懂英語的香港人落腳，認為他們根本無法融入社會，「憑收銀員的薪金就可以在南部生活」的想法太過不切實際。

網民「Redrefeld」建議︰「我們該讓他們在一個無人島上建立一個新香港，蘇格蘭有很多島，對蘇格蘭的經濟將會大有好處，有足夠的人口他們一年就可以完成工作，這些人有高技術，工作十分勤奮，我們會在英國有我們的香港，作為自由港口收取低稅率。」

留言中有不少人表示歡迎港人移民英國，「Beezer」說︰「愛香港也愛香港人，令人傷感但事已至此，會歡迎每一個願意來的人。」有人寫道︰「聰明、有才華、勤力工作的人永遠受歡迎。很可憐，他們在共產黨壓迫下要離開家鄉。」

英國《泰晤士報》

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