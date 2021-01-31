歐盟武漢肺炎疫苗危機觸發與英國的外交風波，隨住歐盟受盡千夫所指，撤回於愛爾蘭和北愛爾蘭邊界設關阻疫苗出口至英國的決定而暫時平息。英國承諾助歐盟解決其疫苗不足問題，並稱獲歐盟保證英國訂購的疫苗輸英不受干擾。

歐盟委員會上周五晚啟動英國脫歐協議中的「北愛議定書」第16條，令原本同屬歐洲貨物單一市場的兩愛產生「硬邊界」，以阻歐盟製武肺疫苗運入英國。然而，此舉明顯違反為兩愛和平而設的兩地開放邊界原則，英國、屬歐盟的愛爾蘭甚至美國都因事前未獲知會而驚訝，據報白宮同晚要求歐盟釐清決定會否影響美國的武肺疫苗供應，成為歐委會急急撤回決定的原因之一。

約翰遜指危及長者性命

此外，歐委會宣佈在兩愛邊境設關後，主席馮德萊恩與英國首相約翰遜曾通電話，據報對話氣氛緊張，約翰遜警告對方此舉可令英國老人等最易死於武肺者無法接種第二劑疫苗、危害他們的性命，馮德萊恩因而轉軚。

歐盟因阿斯利康/牛津疫苗首批供應量大幅少於合約列明量，而出現武肺疫苗短缺情況，歐盟曾要求阿斯利康藥廠抽調英國生產線疫苗先向歐盟供貨不果，因而發難要求生產商從歐盟出口疫苗前要獲成員國政府授權，目的是阻止另一款輝瑞/BioNTech武肺疫苗從比利時廠房運往英國。

對於歐盟終於不阻撓輝瑞疫苗輸入英國，英國疫苗統籌國務大臣扎哈維（Nadhim Zahawi）強調國家隨時準備好協助歐盟應付其疫苗危機，亦一直「竭力」幫助歐盟解決當地疫苗生產問題，上月已派工程師到阿斯利康的荷蘭廠房提供意見。他亦強調英歐須團結合作，因武肺是共同「敵人」。

承諾助歐盟解決疫苗不足

扎哈維同時向國民派定心丸，指英國2月中前讓1,490萬人接種疫苗的目標能夠達成，有信心疫苗供應到3月底仍然正常供應。內閣辦公室部長高文浩與歐委會副主席謝夫喬維奇對話後，指歐盟承認啟動北愛議定書第16條「有錯」，雙方同意需要重設關係，把北愛人民放首位。

其實危機解除前，英國內閣官員暗中制訂計劃，如訴諸法律向歐委會報復，並空運疫苗到英，甚至找美國介入，約翰遜、高文浩等曾在首相府危機會議談及這些計劃。

儘管兩愛硬邊界不會出現，但歐盟一旦反口，其疫苗出口管制仍可阻英國取得疫苗。德國衞生部長施潘前日亦呼籲歐盟取得「公平份額」的阿斯利康/牛津疫苗，意味住歐盟仍有可能在疫苗問題上爭持。

英國《星期日電訊報》/《星期日泰晤士報》