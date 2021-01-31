根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超逼近1.03億，全球死亡人數超過222萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,610萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過44萬。印度確診人數超過1,074萬，死亡人數超過15.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破917萬，死亡人數超過22.3萬。英國、俄羅斯、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼等8國確診宗數均超越100萬大關。

英國百歲二戰老兵確診入院

英國100歲二戰老兵湯姆穆爾（Tom Moore）女兒周日表示，父親確診感染已送院治療。曾經參與二戰的湯姆穆爾以99歲高齡在家中花園毅行百圈，為英國醫療保健服務（NHS）籌得3,200萬鎊（約3.1億港元）巨款，贏得國際稱頌。

去年7月他在溫莎堡的草坪接受英女皇授勳，英女皇用她父親佐治六世的劍，輕輕拍打穆爾的肩部，是英國實施嚴格的隔離措施後，英女皇首次與其他人面對面接觸的官式活動。

中國暫禁外國公民從加拿大入境

中國駐加拿大渥太華大使館公佈，來自加拿大的外國公民即使持有效居留許可，亦暫時不准入境。

大使館周六發出聲明，「鑑於目前肺炎疫情及要進行預防和控制...持有效中國居留許可的所有外國公民，不論是工作、個人事務和家人團聚都暫時不准從加拿大入境中國」，但少數簽證持有人包括外交簽證則可獲豁免。

荷蘭逾600人抗議晚上宵禁 警方拘捕30人

荷蘭阿姆斯特丹周日超過600人聚集在市中心示威，抗議政府進一步加劇封城措施，警方最終拘捕大約30人。

超過600人違反社交距離限制及限聚令聚集在市中心抗議，警方拘捕30人外，又將大約600人送回寓所。

荷蘭政府上周實施晚上宵禁，全國多個城市商店被搶劫，500人被捕。

路透社/法新社

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