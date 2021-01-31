菲律賓明年將舉行總統大選，現任總統杜特爾特長女薩拉（Sara Duterte-Carpio）在民調中一直保持很高人氣，但她周日呼籲支持者「容許我2034年參選總統」。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，42歲的薩拉透過短訊向菲律賓媒體表示，她了解要求她參選的呼聲來自哪裡，自己也對國家的未來方向感到焦慮，對自己擁有的支持和信任心存感激，但她強調「如果我到2034年可以幫助這個國家，懇請他們（支持者）允許我參選」。被問到為何選擇12年後才參選總統，薩拉解釋：「因為時間很遙遠，可能到了2034年，他們就忘記我了。」

菲律賓憲法規定總統任期6年，不得連任，薩拉的言論等如表明在未來兩屆大選都不會參加角逐。薩拉現時出任達沃市市長，雖然曾堅稱自己無意參選，但仍然民望高企，一直在民調中領先。

菲律賓去年11月23日到12月2日進行的一項民調顯示，受訪的成年人中26%支持薩拉出任下屆總統，支持度領先菲律賓前總統馬可斯（Ferdinand Marcos）獨子、參議員小馬可斯（Ferdinand Marcos, Jr.）和2016年曾參選總統的現任參議員柏吾（Grace Poe）。

杜特爾特曾指女性不宜任總統

薩拉的父親、菲律賓總統杜特爾特本月中旬曾公開表示，女性不適合擔任總統，似向被猜測有意明年競選總統的女兒潑冷水。75歲的杜特爾特當時稱，自己女兒不會選總統，「選總統不是女人的事...女性的情感結構與男性截然不同。它會使你瘋狂。這是很悲慘的」。

杜特爾特過去已曾多次發表歧視女性的言論，他曾公開始稱呼女性為「婆娘」，又不時就強暴開玩笑，更疑似承認曾性侵他人，又建議士兵可以攻擊女性性器官。

中央社/《蘋果》資料室

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！