美國紐約州北部城市羅切斯特（Rochester）再發生警暴，受害人是一名年僅9歲的女童。上周五她家出現家庭糾紛後，警員到場，她被指不服從命令及有自殺傾向遭鎖上手扣，被押上警車時更被噴胡椒噴霧。市長對事件表示關注，警方周日公開警員隨身攝錄片段，高層更與涉案警員割席，正研究措施防止同類事件再發生。

事發於周五，總共9名警員到場處理一宗家庭糾紛，隨身攝錄片段可見警員嘗試制服女童時，女童驚慌地呼叫父親。副警務處長安德森（Andre Anderson）周日在記者會指女童有自殺傾向，「她顯示出她想自殺及殺死她的母親」，警員強推女童上警車，但女童不肯並腳踢他們。

警方周六發聲明稿，曾表示有關行為令警員「需要」將女童制服在地，又稱是「為了未成年人士的安全，並應現場監護人的要求」，警員在等待救護車到場前要女童坐在警車後，並用手扣鎖住女童。警員指女童不服從將腳放入車內的指令，一名警察便向被鎖的女童臉上噴刺激性噴劑，有人說：「噴她！」女童不斷叫警員停手，她「中椒」後驚說：「請幫我抹眼！請幫我抹眼！」

警務處長沙利文（Cynthia Herriott-Sullivan）周日解釋刺激性噴劑就是胡椒噴霧，她未有為涉事警員辯護，「我不會在這裡告訴你，一名9歲兒童要被噴胡椒噴霧是可行的，這不是。我不認為這是我們部門的人（會做的事），我們有必要確保這類事情不會發生」。女童後來被送院，接受治療後出院。

市長沃倫（Lovely Warren）在記者會舉行前，對警員行為表示關注，「我有一名10歲孩子……這段片是你不想見到的」。

去年羅市警隊已因警暴醜聞出現「大地震」，事緣3月46歲黑人男子普魯德（Daniel Prude）被警員用防吐面罩套頭強壓地上後死亡，法醫認定普魯德遭謀殺，主因是身體受約束引發窒息併發症。7名涉案警員被停職，服務20年的40歲黑人警務處長辛格爾特里（Le’Ron Singletary）宣佈「退休」。不過市長沃倫其後宣佈將辛格爾特里永久撤職，首席法務官和傳訊總監被停職停薪30日。

美聯社

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