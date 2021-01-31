緬甸執政黨全國民主聯盟發言人周一表示，國務資政昂山素姬、總統溫敏及黨內多名高層在凌晨一次搜查行動中被軍方拘捕。

發言人表示說︰「我們獲悉總統及國務資政已在奈比多被拘留...我們聽聞他們被軍方帶走。根據現時的情況，我們假設軍方正在發動政變。」他預計自己亦將被拘捕，「我想告訴人民不要輕鬆行事，我希望他們遵守法律」。

國營電視台稱技術故障無法播放

緬甸國營電視台稍後在facebook公佈，由於技術故障，暫時無法播放節目。

去年11月國務資政昂山素姬領導的全國民主聯盟，在國會選舉共取得至少368席，已超過322席的過半門檻，可以繼續執政。但親軍方反對派聯邦鞏固發展黨（USDP）聲稱選舉不公正，要求解散選委會和重新投票。

雖然USDP未能就指控提供實質證據，但有政治觀察家分析認為，選委會內多是唯唯諾諾之輩，未必敢得罪軍方，早已預測未來數月當地政局或出現混亂。而上周軍方發言人引述緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）指，選舉出現「不誠實及不公」，而當被問到軍隊會否發動政變時，發言人拒絕排除這個可能性。

昂山素姬近年在鎮壓羅興亞人一事，遭國際社會強烈指摘。武裝組織「若開邦羅興亞救世軍」2017年在緬甸西南部若開邦攻擊31間軍警設施，緬甸軍方鎮壓，向羅興亞全族還擊，約10,000人被殺、約70萬人逃至鄰國孟加拉淪為難民。聯合國曾發表調查報告，直指身為國務資政的昂山「助長暴行」，並定性緬甸軍鎮壓和輪姦羅興亞人「有種族滅絕意圖」。

人權組織亦在今次大選前批評緬甸當局以保安理由，剝奪近200萬人尤其是羅興亞人的投票權，但全國民主聯盟在選舉中大勝，結果顯示昂山素姬仍備受國內佔多數的緬族愛戴。

路透社/《蘋果》資料室

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