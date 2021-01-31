日本東京電視台（TV Tokyo）早前要求主播戴口罩報新聞，這項措施最近在社會及藝能界掀起討論，有觀眾反映無法看到主播的臉部表情，有人卻認為主播不戴口罩感不安。

東京電視台主播之一大江麻理子早前鼓勵觀眾，就是否上鏡時戴口罩給予意見，結果電視台收到超過1000個留言，當中有大約8成支持這措施。電視台逐在1月18日推行措施，而為免有聽障的觀眾無法看主播來讀唇，電視台表示正準備加字幕協助他們。

新聞主播應否戴口罩在日本一直有爭議，日本放送協會（NHK）的副会長正籬聡（Satoru Masagaki）曾表示沒有此必要，因為直播室設有膠板，而且記者與同事之間有保持距離。

不過有觀眾表示，看到主播不戴口罩感不安，因為公眾都會戴口罩以防止病毒傳播，一名44女子因為疫情而在家工作，卻在「電視上看到大家裝作一切如常」，她亦因此決定不看電視。即使有部份電視節目為上鏡人士提供透明口罩，社交網站上亦有人批評這種口罩功效有限。

電視台與藝能界經紀公司就是否戴口罩而引起的磨擦亦不斷增加，一名電視台導演說，要求在攝像機上露面的人「戴着面具遮住臉」是不可行的，因為「他們是靠臉孔吃這行飯」。但藝能公司職員也表示，他們「難以」拒絕電視台提供口罩。

東京武藏大學非常勤講師、社會學學者松谷創一郎認為，在鏡頭前使用口罩，「可能是傳達危機感的一種有效方法」，但他同時認為以膠板間隔參加者，保持適當的社交距離，以及讓人員遙距工作等防疫措施已經足夠。他指：「我們需要保持邏輯性和理性，但我擔心日本的情況是，有部份人想避免遙距工作。」他指有時民眾太注意人與人之間的互動，想透過觀察非言語的暗示，以便進一步了解特定情況，他認為電視台可以運用獨立的房間，以便上節目的人士可以遙距工作。

日本《每日新聞》／共同社

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