緬甸軍方拘捕國務資政昂山素姬，再現政治危機。當地近日不斷有傳聞指軍方可能發動政變，聯合國以至多個西方國家先後警告緬甸軍方勿推翻民選政府，美國、澳洲等率先表態要求軍方釋放昂山及其他民選領袖。聯合國也嚴重關注事件。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）周一發聲明，對緬甸罷免民選政府，以及及任意拘留政治領袖、人權人士、記者等至少45人表達「嚴重關注」，要求放人。「我響應秘書長呼籲，要求軍方尊重去年大選結果」，她亦提醒緬甸軍方緬甸受到國際人權法約束，包括尊重和平集會的權利，呼籲他們避免使用過度武力，同時敦促國際社會聲援緬甸人民。

歐洲籲軍方放人

歐盟巨頭就事件發聲，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）強烈譴責緬甸軍政府，要求釋放錯誤被拘禁的人士，「我強烈譴責緬甸的政變，呼籲軍方釋放全國非法被拘禁的人士。選舉結果應受到尊重，並要恢復民主進程」。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）譴責緬甸軍政府，「我強烈譴責緬甸軍方的政變，呼籲立即釋放被拘禁人士。選舉結果及憲法須受到尊重，緬甸民眾希望民主。歐盟與他們站在一起」。

英國首相約翰遜譴責緬甸軍方發動軍事政變，指應釋放昂山素姬及其他民間領袖。他說：「我譴責緬甸的政變及非法囚禁平民，包括昂山素姬，民眾的選票須受到尊重，並應釋放民間領袖。」

東盟（ASEAN）發聲明呼籲緬甸透過「對話、理解以恢復正常」狀況，「我們重申東盟成員國的政治穩定，對達致和平、穩定及繁榮的東盟共同禮至關重要」。

日本外務省官員表示，在緬甸宣佈全國進入緊急狀態一年後，日本政府暫時未有計劃撤僑，駐當地使館亦只是呼籲當地日本人盡量留在室內。估計有3500名日本公民目前在緬甸生活。外相茂木敏充表示強烈支持緬甸的民主，呼籲釋放昂山素姬及其他被拘留人士。他說：「日本政府目前強烈支持緬甸的民主進程，反對任何推翻這進程的行為。我們強烈呼籲軍政府盡快恢復民主。」內閣官房長官加藤勝信表示會盡力維護正在緬甸當地的日本人的安全。

孟加拉呼籲緬甸局勢可達致和平及穩定，希望可繼續自願遣返羅興亞難民回緬甸的進程。外交部在聲明指出：「我們堅持與緬甸發展互惠工利的關係，並一直與緬甸保持合作，自願、安全地持續遣返庇護在孟加拉的羅興亞人。」

美國、澳洲率先表態

有報導稱緬甸軍方已採取措施破壞該國的民主過渡，包括對國務資政昂山素姬和緬甸其他文職人員的逮捕，令美國感到震驚。

美國國務卿布林肯要求緬甸軍方釋放昂山素姬等人，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）發聲明批評緬甸軍方拘捕昂山素姬是破壞國家民主進程，表明「反對任何企圖扭轉選舉結果或阻礙緬甸民主過渡的舉動」，警告若緬甸軍方不及時撥亂反正，美方將採取行動。

澳洲外長佩恩（Marise Payne）周一稱，昂山等人是被非法拘禁，形容事件反映軍方企圖再次奪取國家控制權，促軍方尊重法治，馬上釋放昂山及其他民選領袖，並以合法途徑解決爭端。

印度、馬來西亞外交部都表示密切關注緬甸局勢。

西方上周曾促勿政變

軍方在去年11月大選後持續指控選舉舞弊，揚言「採取行動」，不排除發動政變，首都內比都保安上周五已明顯加強。國會原定周一復會選出新一屆總統及內閣官員，未料軍方同日拘捕昂山等人。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）上周五表示非常關注緬甸局勢發展，要求各方不要再挑釁或令情況升級，應尊重去年大選結果。美國、加拿大、英國、歐盟和澳洲亦發表聯合聲明，促請讓緬甸新一屆國會和平召開，反對一切企圖推翻選舉結果的行動。

提修憲觸發軍方不滿

緬甸智庫「坦帕迪巴研究所」（Tampadipa Institute）所長欽佐溫（Khin Zaw Win）表示，緬甸文人政府在2016年提出新設「國務資政」職位讓昂山攝政，但軍方質疑屬違憲，雙方關係此後逐漸惡化。直至2019年文人政府提出修憲削減軍方權力，進一步加劇昂山與軍方的裂痕，修憲議案2020年亦遭否決。

緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）早前亦指，文人政府不能「選擇性」守法，又稱軍方會為了國家穩定，在政治上擔當領導角色。消息人士指昂山和敏昂萊自2018年起已沒再直接對話。

《日本經濟新聞》/《緬甸時報》/路透社/法新社

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