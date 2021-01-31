歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周日在Twitter公佈，英國阿斯利康藥廠（AstraZeneca）將會在今年第一季額外付運900萬劑疫苗，令第一季交付疫苗數量達到4000萬劑。馮德萊恩更表示，阿斯利康會比原定時間早一周開始交貨，「藥廠亦會擴大歐洲工廠的生產量」。

歐盟日前與阿斯利康就疫苗供應數量減少發生嚴重爭執，雙方在去年8月27日簽署合約，歐盟訂購8,000萬劑疫苗，本來預計3月底前收貨。但阿斯利康早前宣佈只能在限期前付運3,100萬劑，而在第二季的付運數量亦只是原來的五成，並說因與英國更早簽約，會優先供貨給英國。歐盟付了訂金而拿不到疫苗，為迫阿斯利康履行合約，公開雙方簽署合約，證實阿斯利康在合約上列明付運日期，並非如藥廠行政總裁所言「盡力而為」，更指合約列明阿斯利康位於英國的工廠亦負責生產供應歐盟的疫苗。

歐盟更想援引脫歐協議內的有關北愛爾蘭的條款緊急措施，阻止英國經由當地從愛爾蘭邊界取得武肺疫苗，實施疫苗出口限制後，在歐盟境內生產疫苗要出口前需要提前通知並取得批准。

但根據脫歐協議，北愛爾蘭在英國脫歐過渡期2020年12月31日結束後留在英國，但也將繼續成為歐盟單一市場的一部分，英國與北愛之間的出口不受限制，因而引發英國、北愛、愛爾蘭強烈不滿，歐盟最終撤回決定。

路透社／蘋果》資料室

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