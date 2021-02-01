澳洲立例要求科技巨企Google和Facebook等公司就平台展示的新聞內容向新聞機構付費，巨企批評法例不可行，1月更表示如當局推行新例，便會停止提供重點服務。總理莫里森（Scott Morrison）周一發聲明指，如Google全面撤出澳洲，微軟有信心搜尋引擎Bing可以取而代之。

微軟向路透社表示，行政總裁納德拉（Satya Nadella）曾與莫里森會面，洽談新例的事宜。而周一莫里森就表示微軟公司已準備好擴展Bing的巿場，目前Google搜尋器的全國巿佔率達94%，Bing排第二位，但與Google仍差距甚遠。

莫里森表示︰「我可以告訴你，微軟很有信心，我與納德拉討論過。」但他沒有透露更多對話內容，只補充指︰「我們只希望數碼世界的規則與真正的、現實世界的一樣。」

微軟發言人確認其代表曾與莫里森對話，但拒絕評論事件，而微軟亦並非新法例直接規管的對象。Google 暫未回應事件。澳洲財長弗里登貝格（Josh Frydenberg）早前透露，Facebook行政總裁朱克伯格曾就新法例，提出與官員會面遊說他們放棄收費，但政府未有改變立場。

路透社

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